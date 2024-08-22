Batan lüks yatta ölenlerin kimliği belli oldu! Aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch da var

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında batan İngiltere bayraklı yelkenlide olan 7 kişi aranıyordu. 6 kişinin cesedi bulunurken ölenlerin arasında İngiliz milyarder Mike Lynch da var.

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 2 gün önce 22 turisti taşıyan İngiltere bayraklı bir yelkenli battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ilk etapta 15 kişinin kurtarıldığı açıklanırken, 5 kişinin de cesedi bulunmuştu.

MİLYARDER MIKE LYNCH VE KIZININ CESEDİ BULUNDU

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Can kaybı 6'ya yükselirken ölenlerden ikisinin İngiliz teknoloji devi Mike Lynch'in ve kızının olduğu öğrenildi.

Mike Lynch

NE OLMUŞTU?

İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, pazartesi günü Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu. Daha sonra kayıp 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Kayıp kişilerin İngiliz milyarder Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu aktarılmıştı.