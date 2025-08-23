Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bebek mamasında gizli tehlike! Glüten tespit edildi, ürünler raflardan toplatılıyor!

Bebek mamasında gizli tehlike! Glüten tespit edildi, ürünler raflardan toplatılıyor!
Aldi’nin Mamia Organic markalı elmalı-tarçınlı ve yaban mersinli-havuçlu bebek puflarında, beyan edilmemiş glüten bulunması üzerine, Gıda Standartları Kurumu tarafından acil geri çağırma başlatıldı.

Avustralya genelinde satışta olan popüler bir bebek maması ürünü, içerdiği beyan edilmemiş glüten nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. 

Aldi Mamia Organic markalı bebek puflarında tespit edilen gizli alerjen, özellikle glüten hassasiyeti olan bebekler için ciddi sağlık riski taşıyor.

Gıda Standartları Kurumu, yayınladığı bildiride, “Glüten alerjisi veya intoleransı olan tüketiciler bu ürünleri kesinlikle tüketmemelidir” uyarısında bulundu. Kurum, bu ürünü tüketenlerin sağlık belirtileri göstermesi halinde derhal tıbbi yardım alması gerektiğini vurguladı.

Bebek mamasında gizli tehlike! Glüten tespit edildi, ürünler raflardan toplatılıyor! - 1. Resim

ELMALI-TARÇINLI VE YABAN MERSİNLİ-HAVUÇLU ÇEŞİTLER TEHLİKEDE

Geri çağırma kararı, Aldi’nin Mamia Organic serisindeki elmalı-tarçınlı ve yaban mersinli-havuçlu aromalı bebek puflarını kapsıyor. 

ÜRÜNLERİ GERİ GETİRİN

Yetkililer, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilere derhal ürünü iade etmeleri ve tam para iadesi almaları çağrısında bulundu. Aldi, konuyla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmazken, olayın yankıları sosyal medyada hızla yayılıyor.

GLÜTEN TEHLİKESİ NEDİR?

Glüten, buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein. Glüten intoleransı ya da çölyak hastalığı olan kişiler, glütenli ürün tükettiklerinde bağırsak hasarı, mide ağrısı, ishal, cilt döküntüsü gibi ciddi tepkilerle karşılaşabiliyor. Bebeklerde bu tür tepkiler daha da ağır sonuçlar doğurabiliyor.

