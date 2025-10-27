Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belirtiler Covid’le karışıyor! Vakalar rekor seviyeye çıktı

Kaynak: Dış Haberler
Avrupa’da tüberküloz (verem) vakaları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun süren öksürük, yüksek ateş ve ani kilo kaybı gibi belirtiler, Covid-19’la karıştırıldığı için teşhisler gecikiyor.

İngiltere’de tüberküloz (verem) vakaları son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Resmi verilere göre, 2024’te bildirilen vakalar bir önceki yıla göre yüzde 14 arttı. 

Artış oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlanmasından beri görülen en yüksek yıllık seviyeye ulaştı.

BELİRTİLER COVİD-19 İLE KARIŞTIRILABİLİYOR

Hastalık genellikle akciğerleri etkiliyor; uzun süren öksürük, yüksek ateş, gece terlemesi ve ani kilo kaybı en yaygın belirtiler arasında.

Uzmanlar, “üç haftadan uzun süren öksürük ve açıklanamayan kilo kaybı yaşayanların vakit kaybetmeden test yaptırması gerektiğini” paylaştı.

VAKALAR BÜYÜK ŞEHİRLERDE YOĞUNLAŞIYOR

Tüberküloz en çok Londra, West Midlands, Yorkshire ve güneybatı bölgelerinde görüldü.

2035 HEDEFİ TEHLİKEDE

İngiltere, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2035 yılına kadar tüberkülozu yüzde 90 oranında azaltma hedefinden uzaklaşıyor.

Sağlık kurumları, “erken teşhis ve tedaviyle hastalığın tamamen iyileşebileceğini” kaydetti.

