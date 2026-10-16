ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile evli olan Türk iş insanı Turhan Mildon, Beyaz Saray'da milyonlarca dolarlık bağış tartışmasının merkezine yerleşti. İngiliz basını, Mildon'ın Kennedy Center'a bağışlanması amacıyla gönderdiği öne sürülen 5,6 milyon doların kuruma ulaşmadığı iddiası üzerine Trump'ın devreye girdiğini yazdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile evlenen Türk iş insanı ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, bu kez Washington'da yaşanan milyonlarca dolarlık bağış tartışmasıyla gündeme geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin üç Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı özel haberine göre Habba, eşi Mildon'ın Kennedy Center için verdiğini belirttiği 5,6 milyon dolarlık bağışın kuruma ulaşmadığını öne sürerek Trump'tan yardım istedi.

İddiaların merkezinde ise Trump'ın Kennedy Center'ın başına getirdiği eski danışmanı Richard Grenell bulunuyor.

Türk damadın milyonları nereye gitti? Trump devreye girdi

OVAL OFİS'TE 5,6 MİLYON DOLARLIK KRİZ

Daily Mail'in haberine göre Alina Habba, geçtiğimiz cuma günü Oval Ofis'te Trump ile bir araya gelerek eşi Turhan Mildon'ın yaptığı ödemeye ilişkin iddiaları anlattı.

Habba, Grenell'in Kennedy Center'a aktarılması amacıyla verilen 5,6 milyon doların kuruma ulaşmasını sağlamadığını ileri sürdü.

Görüşmede Beyaz Saray Başdanışmanı Will Scharf ve Trump'ın kişisel sekreteri Natalie Harp da hazır bulundu.

60 yaşındaki Grenell, Şubat 2025'te Kennedy Center'ın başına getirilmiş, tartışmalarla geçen görev sürecinin ardından Mart 2026'da istifa etmişti.

Kaynaklara göre Trump, iddiaları dinledikten sonra Scharf'a, "Bunu ciddiye alın, ne olduğunu çözün ve en kısa sürede bana geri dönün" talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile Miller Holding CEO'su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, New York'ta dünyaevine girdi.

TRUMP TELEFONA SARILDI

İngiliz gazetesine konuşan kaynaklar, Trump'ın iddialar karşısında doğrudan Richard Grenell'i telefonla aradığını aktardı.

Görüşmenin Oval Ofis'teki toplantı sırasında gerçekleştiği, Trump'ın Grenell'den açıklama istediği iddia edildi.

Grenell ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Daily Mail'e konuşan Grenell, "Bu saçmalık. Kennedy Center içinmiş gibi davranarak tek bir sentin bile başka bir yere gönderilmesini istemedim ve ondan asla hiçbir ödeme almadım" dedi.

Grenell ayrıca, "Verdiğini iddia ettiği şeyin kanıtını sunmasını sağlayın" şeklinde konuştu.

TÜRK MİLYARDERİN PARASI NEREDE?

Tartışmanın ayrıntılarını ilk gündeme getiren Axios'a göre Habba, Grenell'in 2025 ilkbaharında Mildon'dan Kennedy Center için bağış talep ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre 5,6 milyon dolarlık bağış, bir ABD şirketini içeren 17,6 milyon dolarlık ticari ödeme kapsamında gönderildi. Ancak para Kennedy Center'a aktarılmadı.

Axios'un aktardığı Kennedy Center kayıtlarında Mildon adına bu büyüklükte bir bağış görünmüyor.

Kayıtlarda yalnızca 270 bin dolarlık bir bağış taahhüdünün bulunduğu ve bu tutarın salı günü ödendiği bilgisi yer aldı.

Daily Mail'e göre Mildon'ın avukatları, Grenell ile ilgili mesajları ve diğer belgeleri Beyaz Saray Hukuk Danışmanlığı Ofisine teslim etti.

TRUMP'TAN BELGELERİN İNCELENMESİ TALİMATI

Daily Mail'e göre Trump, Habba'dan elindeki bütün kanıtları Beyaz Saray Başdanışmanı Will Scharf'a iletmesini istedi.

Kaynaklar, Mildon'ın avukatlarının çarşamba günü itibarıyla Grenell hakkındaki iddiaları desteklediğini savundukları mesajları Beyaz Saray'a sunduğunu aktardı.

Trump'ın konuyla ilgili incelemenin sonuçlarını beklediği öne sürüldü.

NEW YORK'TAKİ DÜĞÜNLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Türk iş insanı Turhan Mildon ile Trump'ın eski avukatı Alina Habba, geçtiğimiz ay New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nde düzenlenen törenle evlenmişti.

Daily Mail'e göre yaklaşık 10 milyon dolara mal olan düğüne Trump yönetiminden üst düzey isimler de katılmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala