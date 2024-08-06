Beyrut'ta sonik patlamalar! Lübnan vuruldu, savaş uçakları alçak uçuş yaptı

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından İsrail, Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Hizbullah'ın misilleme olarak İsrail askeri üssüne gerçekleştirdiği saldırıya cevap geldi. İsrail, Güney Lübnan’da Hizbullah’ın kontrolündeki bölgelere saldırdı, halk korku ve panik içerisinde evlerini terk etti. Ayrıca Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşması öncesi İsrail savaş uçakları bölgede alçak uçuş yaptı, sonik patlamalar yaşandı.

İsrail Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak üst düzey Hizbullah komutanların Fuad Şükr'ü öldürdü. Ayrıca Tahran'da Hamas lideri Heniyye uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, saldırılarıyla savaşın yayılma ihtimalini hızlandırdı. Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail çatışmaları son günlerde giderek arttı.

SALDIRI OLDU, HALK EVLERİNİ TERK ETTİ

İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan’da Hizbullah’ın kontrolündeki bölgelere saldırı düzenledi. Yükselen dumanlar Lübnan’ın sınır hattındaki köylerinden görüldü.

Hizbullah ise İsrail’in saldırılarına misillemede bulundu. İsrail’in saldırılarının ardından bölgede orman yangınları başlarken Güney Lübnan’ın sınır hattında bulunan köyleri halk terk etti.

BEYRUT'TA ALÇAK UÇUŞ

İsrail savaş uçakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yapması beklenen konuşma öncesi Lübnan’ın başkenti Beyrut’un üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Uçaklar, sonik patlamaya neden olurken, Beyrut halkı korku ve paniğe kapıldı. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

4 HİZBULLAH MENSUBU CAN VERDİ

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hizbullah mensupları Emir Hüseyin Bedreddin, Hüseyin Ali Yasin, Ali Mustafa Şemseddin ve Hasan Mansur'un İsrail'in saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.

İSRAİL ASKERİ ÜSSÜ VURULDU

İsrail, dün akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ebba bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın 'Rıdvan Birimi' komutanlarından Ali Jamal Aldin Jawad öldürüldü.

İsrail'in bu saldırısında Hizbullah'tan misilleme geldi. Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) yaralananların olduğu belirtildi.

GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.