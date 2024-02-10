Biden imzayı attı, İsrail için geri sayım başladı! Netanyahu'nun 45 gün süresi var

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri fonu alan ülkelerden 'uluslararası insani ve insan hakları yasalarına uyduklarını kanıtlamalarını' istedi. Buna göre İsrail'in yazılı taahhütte bulunmak için 45 gün süresi bulunuyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik zulmünü 127 gündür sürdürüyor. Can kaybı 28 bine yaklaşırken, binlerce Filistinli de yaralandı. Bölgedeki bombardımanlar devam ederken, son olarak İsrail ordusunun sivillerin sığındığı Refah'ı bombalaması dünyada büyük tepki topladı.

Öte yandan iki tarafın da ateşkesi reddetmesi ile bölgedeki gerilim tırmanırken, ABD'den kritik bir hamle geldi.

ABD 'SAVAŞ HUKUKUNA UYMA GARANTİSİ' İSTİYOR

Washington yönetimi, ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden 'savaş hukukuna uyma garantisi' isteyeceğini duyurdu. Başkan Biden'ın imzaladığı kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek ancak İsrail gibi aktif çatışma içindeki ülkeler için bu süre 45 gün olarak belirlendi.

ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülke sayısı ise 100 olarak biliniyor. 1950 yılından bu yana en çok yardım alan ülkeler listesinin başında İsrail geliyor. ABD, İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor.

"BIDEN, İSRAİL'E DAHA FAZLA BASKI UYGULAYABİLİR"

Kararnameye göre ABD'den silah yardımı alan ülkeler, çatışma durumunda sivillere ABD’nin göndereceği yardımların teslim edilmesine dair bir güvence verecek. Bu ülkeler, düzenli bir şekilde Kongre ve Beyaz Saray'a bilgi verecek.

Bu politikayı destekleyen senatörlerden Chris Van Hollen, Biden’ın böylece İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulayabileceğini söyledi.

İSRAİL TÜM UYARILARA RAĞMEN REFAH'A SALDIRDI

Bunun üzerine Beyaz Saray dün, Refah'a yapılacak herhangi büyük bir operasyonu desteklemeyeceklerini belirtti. İsrail ordusu ise bu uyarıya rağmen Refah'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda birçok Filistinli hayatını kaybetti.