Biden'dan İsrail'in Batılı yardım kuruluşu katliamına şaşırtan kınama!

İsrail'in geçtiğimiz günlerde düzenlediği Gazze saldırısında, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanlarından 7 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in Batılı yardım kuruluşuna yönelik saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. ABD Başkanı Biden, "7 insani yardım çalışanının ölümünden dolayı öfkelendim ve kalbim kırıldı. Savaşın ortasında aç kalan sivillere yiyecek ulaştırıyorlardı. Ölümleri bir trajedidir. İsrail, yardım görevlilerini korumak için yeterince çaba göstermedi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’nin Deyr el-Belah bölgesinde hedef alarak World Center Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanını katleden İsrail'e kınama mesajı yayımladı.

Biden yazılı açıklamasında, “Gazze'de World Central Kitchen'dan biri ABD’li olmak üzere 7 insani yardım çalışanının ölümünden dolayı öfkelendim ve kalbim kırıldı. Savaşın ortasında aç kalan sivillere yiyecek ulaştırıyorlardı. Cesur ve özveriliydiler. Ölümleri bir trajedidir. İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaya çalışan yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi. Bu gibi olayların yaşanmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"BİDEN ÇALIŞANLAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ"

ABD’nin Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardım sağlamak için mevcut tüm araçlarla elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Biden, “Esir takası anlaşmasının bir parçası olarak derhal ateşkes sağlanması için yoğun bir şekilde bastırıyoruz. Şu anda Kahire'de bunun üzerinde çalışan bir ekibim var” dedi.

Biden ayrıca, World Central Kitchen'ın kurucusu Jose Andres ile görüştüğünü, yardım çalışanlarının ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

World Central Kitchen tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren görevlilerin 25 yaşındaki Filistinli Saifeddin Issam Ayad Abutaha, 43 yaşındaki Avustralyalı Lalzawmi (Zomi) Frankcom, 35 yaşındaki Polonyalı Damian Sobol, 33 yaşındaki ABD-Kanada çifte vatandaşı Jacob Flickinger, 57 yaşındaki İngiliz John Chapman, 33 yaşındaki İngiliz James (Jim) Henderson, 47 yaşındaki İngiliz James Kirby olduğu belirtildi.

İSRAİL ÜÇ ARACI FARKLI NOKTALARDA HEDEF ALDI

İsrail ordusu, 1 Nisan'da 100 tonluk gıda yardımını teslim ettikten sonra Deir el-Balah'taki depodan ayrılan 3 WCK aracını hedef almıştı.

Hareketleri İsrail ordusuyla koordine edilmesine rağmen araçların vurulması sonucu 7 insani yardım görevlisi hayatını kaybetmişti.

İlk aracın vurulduğu yerden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki ikinci aracın hedef alındığı, üçüncü aracın ise ikinci araçtan yaklaşık 1.6 kilometre uzaklıkta vurulduğu belirtilmişti.