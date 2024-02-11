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    • Biden'dan Netanyahu'ya 'inandırıcı ve uygulanabilir plan' uyarısı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Biden&#039;dan Netanyahu&#039;ya &#039;inandırıcı ve uygulanabilir plan&#039; uyarısı

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail, Refah'ta sivillere yönelik yeni bir katliam hazırlığına girerken, Beyaz Saray askeri operasyonun felaket olacağı uyarısını yineledi. ABD Başkanı Joe Biden da, İsrail Başbalanı Bünyamin Netanyahu'yu arayarak sivillerin güvenliğine yönelik 'inandırıcı ve uygulanabilir plan' olmadan operasyonun başlamaması uyarısında bulundu.

    İsrail, Refah'a yönelik katliam hazırlığını sürdürürken tepkiler de arka arkaya geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Beyaz Saray böyle bir operasyonun felaket olacağını ve bunu desteklemeyeceklerini bildirirken bugün de Biden, Netanyahu'yu arayarak uyarıda bulundu.

    Biden, İsrail’in güvenliğine yönelik verdiği desteği teyit ederken, Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaların da sürdüğünü iletti.

    "YARDIMLAR ARTIRILSIN" ÇAĞRISI

    Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Başkan ayrıca masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulundu” denildi.

    BİDEN 'İNANDIRICI VE UYGULANABİLİR PLAN' İSTEDİ

    Biden’ın görüşmede Netanyahu’ya ABD’nin İsrail’in Refah operasyonunu "ciddi bir planlama yapılmadan" desteklemeyeceğini yinelediği belirtilirken, “Başkan, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın askeri operasyona devam edilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. İki lider yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar” denildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Dünya > Biden'dan Netanyahu'ya 'inandırıcı ve uygulanabilir plan' uyarısı
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