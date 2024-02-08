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    • Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya 'Refah' resti: Felaket olur!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beyaz Saray&#039;dan Netanyahu&#039;ya &#039;Refah&#039; resti: Felaket olur!

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonuna Beyaz Saray'dan da tepki geldi. Netanyahu hükümeti Refah'ta sivillere yönelik yeni bir katliam hazırlığına girerken, Beyaz Saray böyle bir askeri operasyonun felaket olacağını ve bunu desteklemeyeceklerini bildirdi.

    İsrail-Hamas çatışmasında 5 ay geride kalırken, ateşkes umutları dün İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun Refah'a saldırı emri vermesi ile son buldu.

    Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken, Netanyahu'nun Refah'a yönelik operasyon sinyaline Beyaz Saray'dan da sert tepki geldi.

    "FELAKET OLUR"

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil." denildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de, ABD'nin Refah'a yapılacak askeri operasyonunu desteklemeyeceğini söyledi.

    Patel, "1 milyon insanın barındığı bir bölgede plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" ifadelerini kullanarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın son ziyaretinde Netanyahu'ya bunu açıkça ifade ettiğini söyledi.

    Refah'taki yerinden edilmiş 1 milyondan fazla insanın nereye gidebilecekleri sorusuna ise Patel, "Bunlar İsraillilerin cevaplaması gerektiğine inandığımız meşru sorulardır" dedi.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya 'Refah' resti: Felaket olur!
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