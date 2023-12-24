24 Aralık 2023 11:28 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:40

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 79 gündür sürüyor. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni işgal etti ve katliamlarda şu ana kadar 20 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, katliam yapacağı alanlarda önceden bölgeyi boşaltın uyarısı yapıyor ancak geçtiğimiz günlerde New York Times, İsrail'in, Filistinlileri gönderdiği bölgelerde de katliam yaptığını ıspat etti. Bugün de İsrail, Mısır sınırında bulunan Refah'a operasyon yapacağını açıkladı. İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler.

MISIR ASKERLERİNİN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU DEĞİLİZ

Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi. Bölgeye operasyon hazırlığında olan İsrail ordusu yaptığı uyarıda saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını vurguladı ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.

İSRAİL'İN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 8 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin isim ve fotoğraflarının da yer aldığı açıklamada, ölen ve yaralanan personelin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yaralı askerlerin hastaneye götürüldüğü bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 152'ye yükselirken, toplam ölen asker sayısı da 485 oldu.

İşte dakika dakika İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

17:17 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 50 bin hamile kadının bulunduğunu ve her gün 180'den fazlasının doğum yaptığını duyurdu.

15:32 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 gazetecinin daha öldürüldüğü duyuruldu.

15:25 Netanyahu, Gazze'de son 24 saatte 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine, "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeceğimiz yok" dedi.

14:20 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı.

11:10 Fransa'nın başkenti Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı ve eski Kültür Bakanı Jack Lang, Gazze'de yaşananların bir "felaket" olduğu değerlendirmesinde bulundu

09:33 İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

08:07 İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 8 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

07:45 İsrail ordusu Batı Şeria'da Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

05:47 İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

01:14 Filistin: İsrail BMGK'nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor