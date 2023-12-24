İsrail, 8 askerinin daha öldüğünü açıkladı

24 Aralık 2023 08:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 09:01

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 79.gününde devam ediyor. Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu' sonrasında başlayan savaşta İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlar yapıyor. Ancak özellikle 27 Ekim'de başlayan kara harekatı İsrail için tam anlamıyla bir hezimete dönüşmek üzere. Kassam Tugayları, her gün İsrail askerlerini imha ettiği görüntüleri paylaşırken, İsrail ise ölen asker sayısını açıklıyor. İsrail, bugün de 8 askerinin öldüğünü açıkladı.

TOPLAM 485 İŞGALCİ ASKER ÖLDÜ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 8 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin isim ve fotoğraflarının da yer aldığı açıklamada, ölen ve yaralanan personelin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yaralı askerlerin hastaneye götürüldüğü bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 152'ye yükselirken, toplam ölen asker sayısı da 485 oldu.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'Nİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 258 Filistinli öldürüldü, 53 bin 688 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.