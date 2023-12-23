İsrail ordusundaki Fransız askerler hakkında suç duyurusu

23 Aralık 2023 20:33 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 20:43

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına tepkiler devam ederkenİsrail'deki Fransız asıllı askerlere Fransa'dan tepki geldi. Fransa'da, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların boyutuna dikkati çekti.

Muhalif milletvekili, Gazze ve Batı Şeria'da savaşan Fransız asıllı askerler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusu dilekçesini de paylaşan Portes, bölgede İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu kaydetti.

Thomas Portes, 7 Ekim'den bu yana yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere Gazze halkının yüzde 1'inin öldürüldüğünü anımsatarak, Gazze'de sivillerin zorla yerlerinden edildiğini vurguladı.

'FRANSIZ ASILLI ASKERLER ADALET KARŞISINA ÇIKMALI'

Milletvekili Portes, son iki ayda birçok uluslararası hukuk uzmanı ve insan hakları kuruluşunun, bölgede yaşanan zulümleri, "savaş suçları", "insanlığa karşı suçlar" veya "soykırım" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Gazze'de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirten Portes, Gazze'de görevli Fransız asıllı askerlerin bu suçlara "suç ortaklığı" yaptığını ve bu nedenle adalet karşına çıkmaları gerektiğini savundu.

Portes, Fransız adaletinin, bölgede görevli Fransızların uluslararası hukuka ve Fransız hukukuna aykırı eylemlerindeki sorumluluğu araştırmakla yükümlü olduğuna işaret etti.