Fransız hükümetine baskılar artıyor! 'İsrail ordusundaki Fransız askerler soruşturulsun'

21 Aralık 2023 11:30 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 12:06

Fransız hükümetinin üstündeki baskılar artıyor. Meclisten geçen "Göç Yasası" tartışmaları hız kazanırken, Macron'un dış politikadaki hamleleri de tartışma konusu oluyor. Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunda görev alan Fransız askerilerinin, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ne denli ortak olup olmadığını tespit edecek bir soruşturma talep etti.

'FRANSIZ VATANDAŞLARININ İSRAİL ZULMÜNE ORTAK OLMASI KABUL EDİLEMEZ'

Portes, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İsrail ordusunda yer alan 4 bin 185 Fransız askerinin savaş suçu işleyip işlemediği hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye gönderdiği mektubu sosyal medya platformundan paylaşan Portes'in açıklaması şu şekilde:

"Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti'ye resmi bir mektup göndererek, soruşturma yetkilerini kullanmasını ve Gazze cephesindeki İsrail ordusunda görev yapan 4000 Fransız askeri hakkında soruşturma açmasını talep ettim. Bu askerlerin savaş suçu işledikleri takdirde, Fransız adaleti önüne çıkarılmalarını talep ediyorum.

Ayrıca konuyu, 40. Madde uyarınca savcılığa da havâle edeceğim. İsrail ordusu tarafından hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da işlenen savaş suçları göz önünde bulundurulduğunda, Fransız vatandaşlarının bu suçlara iştirâk etmesi kabul edilemez bir durumdur."

ABD'DEN SONRA EN FAZLA ASKER GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE

Adalet Bakanı'na gönderdiği mektupta, Europe 1 radyosunun ortaya koyduğu araştırmaları kaynak olarak gösteren Portes, Gazze'yi işgal eden İsrail ordusunda 4 bin 185 Fransız asker olduğunu ve bu sıralamada ABD'den sonra Fransa'nın ikinci sırayı çektiğini belirtti.