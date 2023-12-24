24 Aralık 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 15:37

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları sürüyor. Savaşın başından bu yana işlemediği savaş suçu kalmayan İsrail, şu ana kadar 20 bin kişiyi katletti. İsrail, katliamlarını ve savaş suçlarını ortaya çıkaran basın mensuplarını da katletti. İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 103'e yükseldi.

3 GAZETECİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 3 gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Sabah saatlerinde, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öğlen saatlerinde ise, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Er-Rey radyosunda ses mühendisi olan gazeteci Muhammed Yunus ez-Zeytuniyye ile Filistin Er-Rey haber ajansında foto muhabiri olan gazeteci Muhammed Abdulhalik el-Af'ın İsrail saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

AA MUHABİRİ DARP EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İsrail'in, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanlara yönelik zulmünü gözler önüne sermeye çalışan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf'u öldüresiye darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren polis görevinden uzaklaştırıldı.

ABD SORUŞTURULSUN DEDİ, İSRAİL KORUMA ALTINA ALDI

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, gazetecilere yönelik şiddeti kınarken, ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, "Bu olayla ilgili olarak, videoları izledim. Bir gazeteciye karşı güç kullanımına ilişkin rahatsız edici görüntülerin tasvir edilmesinden derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı ve polislerin soruşturulması gerektiğini söyledi. Ancak İsrail'in ırkçılığıyla tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbeden polisi ziyaret ederek, "kendisinin en kısa sürede göreve dönmesini sağlama" sözü verdi.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'Nİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 258 Filistinli öldürüldü, 53 bin 688 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.