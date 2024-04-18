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Biden'dan tuhaf bir açıklama daha: Amcamı yamyamlar yedi

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Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir açıklama ile gündeme geldi. İkinci Dünya Savaşı döneminde Yeni Gine'de amcasının yamyamlar tarafından yendiğini öne süren Biden, "O bölgede çok fazla yamyam vardı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette bazı açıklamalarda bulundu.

"AMCAMI YAMYAMLAR YEDİ"

Sık sık tuhaf açıklamaları ve gafları ile gündeme gelen Biden, bu kez de İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyareti nedeniyle ilginç söylemlerde bulundu. Biden, amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini söyledi.

Resmi kayıtlara göre söz konusu uçak, Pasifik üzerinde kaybolmuştu.

"ÇOK FAZLA YAMYAM VARDI"

Ayrıca ABD Başkanı, "Uçak, o zamanlar çok sayıda yamyamın olduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini asla bulamadılar ama oraya tekrar gittiklerinde kontrol edip uçağın bazı parçalarını buldular. Eskiden Yeni Gine'nin o bölgesinde gerçekten çok fazla yamyam vardı" dedi.

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