Biden'dan gaf üzerine gaf! Önce Macron, ardından Merkel

ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde Macron'un adını 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile karıştıran ABD Başkanı, bu kez de 2017'de ölen eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Angela Merkel'i karıştırdı.

Son dönemde yaşı ve sağlık sorunları ile sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, seçim sürecindeki kampanya konuşmalarında yaptığı gaflarla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yerine 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söyleyen Biden, yine benzer bir gafa imza attı.

Politico'nun haberine göre, Manhattan'da düzenlenen bir kampanya etkinliğine katılan Biden, 2021 yılında düzenlenen G7 toplantısında liderlerle 6 Ocak Kongre baskını olayları hakkında konuştuklarını söyledi.

MERKEL YERİNE 'KOHL' DEDİ

Merkel ile anısını anlatacakken gaf yaparak Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Kohl ile karıştıran Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Sonra Helmut Kohl bana döndü ve 'Sayın Başkan, 1000 kişinin İngiltere Parlamentosunun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdüğünü ve başbakanın göreve başlamasını engellediğini öğrenseydiniz ne derdiniz?' dedi."

MACRON'U DA KARIŞTIRMIŞTI

Biden, 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın adını karıştırmış ve François ile görüştüğünü söylemişti. Beyaz Saray da Biden'ın gafını 'Macron' şeklinde düzeltmişti.