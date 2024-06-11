ABD tarihinde bir ilk! Biden'ın oğlu suçlu bulundu: Sonuçlarını kabul edeceğim

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken yasa dışı silah satın alma suçlamasıyla hakkında açılan federal davada suçlu bulundu. ABD Başkanıb Joe Biden karar sonrası yaptığı açıklamada "davanın sonuçlarını kabul edeceğini" açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden’oğlu Hunter Biden’ın, Delaware eyaleti Wilmington şehrindeki mahkemede, 3 Haziran’da jüri seçimiyle başlayan yargılanması tamamlandı.

Jüri, Hunter Biden’ın yöneltilen üç ayrı suçu da işlediğine karar verdi.

SUÇLU BULUNDU

Jüri, 3 saatlik görüşmenin ardından Hunter Biden'ı hakkındaki federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasa dışı olarak silah bulundurmak suçlarından tamamından suçlu buldu.

Delaware Bölge Mahkemesi, jürinin Hunter Biden'ı her üç suçtan da suçlu bulmasının ardından duruşmaya bir gün ara verdi. K Biden hakkında verilecek cezanın 120 gün içerisinde belli olması planlanıyor.

HAPSE GİRECEK Mİ?

Hunter Biden'ın işlediği suçlar Biden'ın başkanlık görevinden öncesine dayanıyor. Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir ancak muhtemelen ilk kez suç işleyen biri olarak çok daha az ceza alacak.

Hakim, Hunter Biden hakkındaki cezanın jürinin kararını takip eden 120 gün için belirleneceğini, bunun da kasımdaki başkanlık seçimlerinden önce ekim ortasında verileceği anlamına geldiğini söyledi.

BIDEN: "SONUÇLARINA HAZIRIM"

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın suçlu bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi, ben Başkanım ama aynı zamanda bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu çok seviyoruz ve onun bugün geldiği noktayla gurur duyuyoruz. Sevdiklerinin bağımlılıkla mücadelesine destek veren pek çok aile, sevdiği birinin diğer tarafa geçtiğini, iyileşme sürecinde bu kadar güçlü ve dirençli olduğunu görmenin verdiği gurur duygusunu anlar" dedi.

Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi, bu davanın sonucunu kabul edeceğim ve Hunter temyiz başvurusunu değerlendirirken yargı sürecine saygı duyacağım. Jill ve ben, sevgimiz, desteğimizle her zaman Hunter'ın ve ailemizin geri kalanının yanında olacağız. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP EKİBİNDEN AÇIKLAMA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu dava, Çin, Rusya ve Ukrayna'dan on milyonlarca dolar kazanan 'Biden suç ailesi'nin gerçek suçlarından dikkati başka yöne çekmekten başka bir işe yaramamıştır.

Sahtekar Joe Biden'ın Biden ailesi suç imparatorluğu üzerindeki saltanatı 5 Kasım'da sona erecek ve bir daha asla bir Biden kişisel kazanç için devlet erişimini satmayacak. Hunter'a gelince, kendisine iyileşme sürecinde ve hukuki işlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hunter Biden'a, 2018’de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinme, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulan sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etme ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutma suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Hunter Biden, California’da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla da suçlanıyor. Geçen yıl temmuzda her iki suçlamayı da kapsayacak şekilde Biden’ın savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak daha sonra detaylarda taraflar uzlaşamayınca anlaşma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.