Trump'tan intikam hamlesi: Harris’in Gizli Servis korumasını kaldırdı

CNN’in incelediği gizli bir mektuba göre ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcılığı görevini 2025'te bırakan Kamala Harris’in uzatılmış Gizli Servis korumasını ani bir kararla iptal etti.

HARRİS'İN KORUMASI 1 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Donald Trump, 29 Ağustos 2025 tarihli ve "İç Güvenlik Bakanı için Memorandum" başlıklı bir yazıyla, Harris'e yönelik tüm özel güvenlik tedbirlerini durdurma talimatı verdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"1 Eylül 2025 tarihinden itibaren, daha önce Yürütme Memorandumu ile yetkilendirilmiş olan ve yasaların gerektirdiklerinin ötesindeki güvenlikle ilgili tüm prosedürleri, aşağıdaki kişi için durdurma yetkisi verilmiştir: Eski Başkan Yardımcısı Kamala D. Harris."

KORUMA SÜRESİ BİDEN TALİMATIYLA UZATILMIŞTI

Federal yasalar, eski başkan yardımcılarına görevden ayrıldıktan sonraki altı ay boyunca Gizli Servis koruması tanıyor. Ancak Harris’e yönelik bu süre, Başkan Joe Biden tarafından görev süresinin sonunda gizli bir direktifle bir yıl daha uzatılmıştı. Trump’ın bu kararı, Biden’ın imzaladığı bu emri fiilen ortadan kaldırmış oldu.

Harris’in kıdemli danışmanı Kirsten Allen ise Gizli Servis’e teşekkür ederek, "Başkan Yardımcısı, profesyonellikleri, adanmışlıkları ve güvenliğe olan sarsılmaz bağlılıkları için Birleşik Devletler Gizli Servisi’ne minnettar" açıklamasında bulundu.

"TEHDİT İSTİHBARATI DA GİTTİ"

Harris’in koruma sistemine aşina kaynaklar, siyaset sahnesinde daha görünür hale geldiği bir dönemde korumasının kaldırılmasının ciddi güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekti. Kaynaklara göre, Gizli Servis sadece fiziksel koruma değil; sosyal medya, e-posta, yüz yüze tehdit analizleri ve istihbarat faaliyetlerini de içeriyor.

Artık bu sistemin devreden çıkmasıyla birlikte, Harris’in ekibi tehdit sinyallerine erişimini de kaybedecek. Ayrıca Los Angeles’taki evi artık federal ajanlar tarafından korunmayacak.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, gelişmenin ardından Harris’in güvenliği için temasa geçti. Bass, CNN’e yaptığı açıklamada Trump’ın kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu, işten çıkarmalar, güvenlik izinlerinin iptal edilmesi ve daha fazlası şeklinde uzun bir siyasi misilleme listesinin ardından gelen bir başka intikam eylemidir. Eski başkan yardımcısını tehlikeye atmaktadır."

HARRİS'İN KİTAP TURU GÖLGE ALTINDA

Kamala Harris, başkan yardımcılığı dönemini konu alan “107 Days” adlı kitabının tanıtımı için ABD çapında kapsamlı bir kitap turuna çıkacak. Koruma kararının kaldırılması, bu turu güvenlik açısından karmaşık hale getirdi.

Harris'in eşi Doug Emhoff da 21 Temmuz’da, standart kurallar gereği Gizli Servis korumasını kaybetmişti.

BENZER KARAR: CLİNTON VE DİĞERLERİNE DE UYGULAMA

Trump daha önce de Hillary Clinton dahil olmak üzere bazı siyasi rakiplerinin güvenlik izinlerini hedef alan kararlar almıştı.