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Trump ünlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Kamala Harris'in Beyonce'ye ödediği ücreti açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump ünlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Kamala Harris&#039;in Beyonce&#039;ye ödediği ücreti açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda Taylor Swift ve Beyoncé’yi “siyasi yolsuzlukla” suçladı. Trump, ayrıca Beyoncé’ye Harris’i desteklemesi karşılığında 11 milyon dolar ödendiğini de ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'e destek veren ünlü isimleri hedef aldı. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımlarda, Taylor Swift, Beyonce, Oprah Winfrey, Bruce Springsteen ve Bono’nun Harris’in kampanyasına katkılarını “yasa dışı” olarak niteleyen Trump, bu sanatçılar hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Trump ünlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Kamala Harris'in Beyonce'ye ödediği miktarı açıkladı - 1. Resim

Trump, ünlülerin Harris’in seçim etkinliklerine katılarak destek vermesini “şovmenlik adı altında yürütülen yasa dışı bir kampanya faaliyeti” olarak tanımladı. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Trump ünlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Kamala Harris'in Beyonce'ye ödediği miktarı açıkladı - 2. Resim

 “Kamala Harris, başkanlık kampanyası sırasındaki kötü performansı için Bruce Sprngsteen’e ne kadar ödeme yaptı? Eğer Kamala’nın hayranıysa, bu parayı neden kabul etti? Bu büyük ve yasa dışı bir kampanya katkısı değil mi? Peki ya Beyonce? Oprah’a ve Bono’ya ne kadar para gitti? Bu konuda geniş çaplı bir soruşturma başlatılmasını talep edeceğim. Adayların, Kamala’nın yaptığı gibi, eğlence etkinlikler kisvesi altında onay (destek) satın almalarına izin verilemez. Ayrıca bu, zayıf kalabalığı yapay şekilde büyütmeye yönelik pahalı ve umutsuz bir çabaydı. Bu yasal değil! Bu 'vatanseverlikten uzak şovmenler' için, bozuk sistemden faydalanarak yolsuz ve hukuka aykırı bir yöntemle çıkar sağlama girişimdir. Bu meseleye ilginiz için teşekkür ederim!!!”

Trump ünlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Kamala Harris'in Beyonce'ye ödediği miktarı açıkladı - 3. Resim

'BEYONCE'YE 11 MİLYON DOLAR ÖDENDİ' İDDİASI

Trump, Beyoncé’ye Harris’i desteklemesi karşılığında 11 milyon dolar ödendiğini ileri sürdü. Ünlü şarkıcının sahneye çıkıp tek bir şarkı söylemeden yuhalanarak ayrıldığını savunan Trump, bu ödemenin “üst düzeyde bir seçim sahtekarlığı” olduğunu belirtti. Ayrıca Oprah Winfrey, Bono ve diğer bazı isimlerin de benzer şekilde ödeme almış olabileceğini iddia etti.

Taylor Swift
Taylor Swift

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sözde sanatçılar, bozuk sistemden faydalanarak yasa dışı şekilde çıkar sağlamaya çalışıyor. Kamala Harris’in kampanyası, eğlence etkinlikleri adı altında destek satın alıyor. Bu kabul edilemez.”

Trump ünlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Kamala Harris'in Beyonce'ye ödediği miktarı açıkladı - 5. Resim

Axios’un haberine göre, Trump’ın daha önce sık sık eleştirdiği Taylor Swift bu kez doğrudan suçlanmadı. Ancak “geniş çaplı soruşturma” söylemi, medyada Swift’in de bu kapsamda değerlendirilebileceği yorumlarına yol açtı. Swift, daha önce Trump’ı “seçim döneminde sürekli yalan söylemekle” suçlamıştı.

Trump ünlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Kamala Harris'in Beyonce'ye ödediği miktarı açıkladı - 6. Resim

BEYONCE'NİN ANNESİ İDDİALARI REDDETTİ

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Kamala Harris’in kampanyası; Beyonce’nin şirketi Parkwood Entertainment’a 165 bin dolar, Oprah Winfrey’in şirketine 1 milyon dolar, Bruce Springsteen’in firmasına ise 75 bin dolar ödeme yaptı. Ancak Beyonce’nin annesi Tina Knowles, bu iddiaları reddetti. Knowles, kızının kampanyaya gönüllü olarak katıldığını ve hiçbir ücret almadığını savundu. Belgelerdeki ödemeler hakkında ise açıklama yapmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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