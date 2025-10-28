Bilim dünyası karıştı! 71 yıl sonra ilk kez gizemli sinyaller geldi!

Bilim insanları, 71 yılda bir Dünya'nın yakınından geçen 12P/Pons-Brooks kuyruklu yıldızından gelen ilginç radyo sinyalleri tespit etti.

1812'DE KEŞFEDİLEN YILDIZ YENİDEN GÜNDEMDE

1812 yılında keşfedilen 12P/Pons-Brooks, her 71 yılda bir Dünya'nın yakınından geçiyor. En son 1954'te görülen yıldız, 2024’te yeniden Güneş’e yaklaşırken olağanüstü parlak bir patlama yaşadı.

Araştırmacılar, sinyallerin kuyruklu yıldızın patlama anlarında su buharı ve organik bileşiklerle ilişkili olabileceğini iletti.

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Şanghay Astronomi Gözlemevi ekibi, Tianma Radyo Teleskobu aracılığıyla topladığı verilerle yıldızın radyo sinyallerini analiz etti.

SİNYALLERDE HİDROKSİL İZİ BULUNDU

Ekip, gözlemler sırasında hidroksil molekülleriyle ilişkili frekanslarda belirgin bir artış tespit etti.

Hidroksil, su buharının Güneş ışığıyla parçalanması sonucu oluşan bir radikal türü.

Kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaştığında beklenenden çok daha fazla su saldığını düşünülüyor.

Modellemelere göre, yıldız her patlamada beş tondan fazla su buharı yayıyor. Söz konusu miktar, diğer Halley tipi kuyruklu yıldızların birkaç katı.

İLK KEZ AMONYAK TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, 12P/Pons-Brooks’ta ilk kez amonyak moleküllerine de rastladı.

Makalede, "Patlama sırasında amonyak tespit edilmesi, yeraltındaki uçucu rezervuarlar ile patlama mekanizması arasında muhtemel bağlantılar olduğunu gösteriyor" ifadesi yer aldı.

HAYATIN KÖKENİNE DAİR İPUCU OLABİLİR

Bilim insanları, kuyruklu yıldızlardaki gaz ve su bileşimlerinin, 4,6 milyar yıl önce Güneş Sistemi'nin oluşum süreci hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Martin Cordiner, "Yeni sonuçlarımız, bazı Halley tipi kuyruklu yıldızların Dünya’dakiyle aynı su imzasına sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ BİR KAPI ARALANDI

Elde edilen veriler, hem Güneş’e yakın geçişlerde yaşanan kimyasal değişimleri anlamak hem de hayatın kökenine dair ipuçları bulmak açısından büyük önem taşıyor.

Bilim insanları şimdi, kuyruklu yıldızların gelecekteki geçişlerinde bu tür sinyallerin yeniden görülüp görülmeyeceğini inceleyecek.