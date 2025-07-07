Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Doğal bir zehir kanseri bitiriyor!

Bilim dünyasını şaşkına çeviren bu keşif, kanser tedavisinde yepyeni bir umut doğurdu. Amazon akrep zehrinden ve Meksika semenderinin salgısından elde edilen doğal bileşenlerin, kanser hücrelerini öldürebildiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, hem Amazon akrep zehrinden hem de Meksika kökenli bir semender türü olan Axolotl’un cilt salgısından elde edilen doğal maddelerin, kanser hücrelerini yok edebilecek potansiyele sahip olduğunu açıkladı.

AMAZON AKREP ZEHRİNDEN MEME KANSERİNE KARŞI ETKEN MOLEKÜL

Brezilyalı araştırmacılar, Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Brotheas amazonicus türü bir akrebin zehrinde meme kanseri hücrelerini öldürebilen bir molekül keşfetti.

FAPESP Week France sağlık konferansında paylaşılan ön sonuçlara göre, BamazScplp1 adı verilen bu molekül, kemoterapi ilaçlarına benzer şekilde kanser hücrelerinde nekrozu yani hücre ölümünü tetikliyor.

São Paulo Üniversitesi’nden farmakolog Eliane Candiani Arantes ❝Bu Amazon akrep türünde, diğer akreplerin zehirlerinde bulunana benzer ve meme kanseri hücrelerine karşı etkili bir molekül tespit ettik❞ dedi.

Araştırmacılar ayrıca, bu tip molekülleri bakteri veya maya gibi organizmaların genetik yapısına entegre ederek laboratuvar ortamında üretmek için heterolog ekspresyon teknolojisini kullanıyor. Bu sayede hem üretimi ölçeklemek hem de molekülün farklı varyantlarını geliştirmek mümkün hale geliyor.

TÜMÖR HÜCRELERİNİ ÖLDÜREN PEPTİTLER

Bir diğer çarpıcı çalışma Almanya'daki Hannover Tıp Yüksekokulu'ndan geldi. Suda yaşayan ve olağanüstü yenilenme yeteneğiyle bilinen Axolotl (Ambystoma mexicanum) adlı Meksikalı semenderin mukus salgısından izole edilen peptitlerin, meme kanseri hücrelerini öldürebildiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Axolotl mukusundan yaklaşık 5 bin farklı peptit dizisini analiz etti ve en umut verici 22 tanesini laboratuvar ortamında sentetik olarak üretti. "Peptit 1, 12 ve 13" adı verilen moleküllerin özellikle T-47D meme kanseri hücrelerinde programlı hücre ölümü (apoptoz) başlattığı gözlemlendi.

Üstelik bu peptitlerin çok düşük dozlarda bile (mililitre başına 1 mikrogram) etkili olduğu ve sağlıklı hücrelere zarar vermediği belirlendi.

Araştırmada peptitlerin kanserle ilişkili genler üzerinde de etkili olduğu ortaya kondu. Tümör büyümesini artıran IL6 geninin aktivitesinin azaldığı, buna karşılık tümör baskılayıcı genlerin aktive olduğu görüldü.