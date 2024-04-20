Bilim insanları uyarıyor: "Bundan sonraki pandemi kuş gribinden olacak"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde çalışan bilim insanları bir sonraki pandeminin kuş gribi virüsünden kaynaklanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Önde gelen bilim insanlarına göre kuş gribi, yakın gelecekte yeni bir pandemiyi tetiklemesi en muhtemel patojen olarak görünüyor. Uluslararası kıdemli doktor ve bilim insanları arasında yapılan bir anket küresel ölümcül bulaşıcı hastalık salgınına kuş gribinin sebep olacağını ortaya koydu. Uzmanların %57'si kuş gribinin sıradaki pandemiyi oluşturacak virüs olacağını düşünüyor.

Araştırmayı yürüten Köln Üniversitesi'nden Jon Salmanton-García, grip virüsünün sürekli olarak geliştiğini ve mutasyona uğradığını bu sebeple de giderek güçlenerek pandemi oluşturma ihtimalini arttırdığını öne sürdü. Salmanton-García, aslında her kış ortaya çıkan grip salgınlarının küçük pandemiler olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

"Bu küçük pandemiler az ya da çok kontrol altında tutuluyor çünkü bunlara neden olan farklı kuşlar yeterince öldürücü değil ancak bu durum sonsuza kadar böyle kalmayacak."

ON MİLYONLARCA HAYVAN KUŞ GRİBİNDEN ÖLDÜ

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde milyonlarca kuş gribi vakasına neden olan H5N1 grip türünün endişe verici bir şekilde yayılmasıyla ilgili korkularını dile getirmişti.

Kuş gribi salgını salgın 2020 yılında başladı ve on milyonlarca kümes hayvanının ölümüne ya da öldürülmesine yol açtı ve milyonlarca yabani kuşu da yok etti. Bu, virüsün giderek daha fazla çiftlik hayvanına ve daha sonra da çiftlik hayvanlarından insanlara bulaşma riskinin giderek arttığı anlamına geliyor. Virüs ne kadar yayılırsa, mutasyona uğrayarak insanlara geçme ihtimali de o kadar artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün başhekimi Jeremy Farrar, "İnsanların virüse karşı doğal bağışıklığı olmadığı için ölüm oranı olağanüstü yüksek" açıklamasını yapmıştı.

Aynı açıklamada olası bir kuş gribi pandemisine, sıfırdan aşı üretmek zorunda kalınan Covid-19 pandmeisinden farklı olarak aşı üretmek konusunda daha hazırlıklı olunacağı ifade edildi.