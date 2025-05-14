Bir lokma bulmak için çıktı, İsrail'in patlamamış oyuncağıyla faciayı yaşadı! ''Ölüp kurtulmak istiyorum''

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kardeşiyle birlikte ekmek arayan 13 yaşındaki Muhammed Muammer Bekir, "oyuncak" sanıp çadıra getirdiği patlamamış mühimmat nedeniyle elinden oldu.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombardımanı tüm şiddetiyle devam ederken, sivillerin saldırdığı bölgelerdeki patlamamış roket ve mühimmatlar büyük tehdit oluşturuyor.

AÇ BIRAKMA POLİTİKASI, FİLİSTİNLİLERİ BİR LOKMAYA MUHTAÇ BIRAKTI

Ayrıca İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişini engelleyerek uyguladığı sistematik "aç bırakma" politikası, Gazze'deki Filistinlileri bir dilim ekmeğe, bir kap yemeğe muhtaç bırakıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde çadırda yaşayan Muhammed ile kardeşinin hayatı, ekmek bulmak için gittikleri komşu çadırdan "oyuncak" sanarak getirdikleri roket parçasının infilak etmesiyle kabusa döndü.

''OYUNCAK PATLADI, SAĞ ELİM KOPTU''

Kardeşiyle ekmek bulmaya çıkan ancak patlamamış bir "oyuncak" bulan Muhammed, "Kardeşimle birlikte bu oyuncakla oynarız diye düşündüm. Sonra oyuncak patladı, sağ elim koptu. Sol elimde de parmağım yaralandı. Bizi Şifa Hastanesi'ne getirdiler. Kardeşim karnı ve bacağından yaralandı." dedi.



Patlama sırasında çocuklarının yanında olan, yüzünden ve başından yaralanan anne Tehani el-Arayişe, yaşadıkları açlığı ve ekmek arayışının onları getirdiği "sonu" ağlayarak anlattı.

''BÜYÜK OĞLUMUN ELİ GİTTİ, KÜÇÜK OĞLUMUN SIRTINA DERİ NAKLİ GEREKİYOR''



4 çocuk annesi Tehani el-Arayişe, şunları söyledi:

"Çocuklarım açlıktan ölüyordu. 'Açız, ekmek istiyoruz' diye ağlıyorlardı. Ekmek bulmaları için onları komşuya gönderdim ama bulamadılar. Bir baktım ki bir roket parçası ile geri geldiler, 'Anne bu oyuncak' dediler.

Oğlum, 'Anne bu oyuncakla bütün çadırı aydınlatacağım' dedi. İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatlardan biriymiş, roket çıktı. Birden patladı. Kendimizi hastanede bulduk. Hepimiz mahvolduk. Büyük oğlumun eli gitti. Küçük oğlumun bacağının ameliyat edilmesi lazım. Sırtına da deri nakli yapılması gerekiyor."

''ÖLÜP KURTULMAK İSTİYORUM''

Gazzeli çocukların annelerinden ekmek istediklerini, annelerin ise "ekmek yok" diyerek onları susturduklarını anlatan Filistinli kadın, "Ben hem kendi halime hem de diğerlerine üzülüyorum. Bidonlarla su taşıyor, aşevlerinden yemek alıyoruz. Hayatımız böyle değildi. Bu hayattan usandım artık, ölmek ve kurtulmak istiyorum çünkü çocuklarımın taleplerini karşılayamıyorum." diye konuştu.

''MÜHİMMATLARIN ÇOĞU KONSERVE YA DA OYUNCAK ŞEKLİNDE''

Şair, bu yaralanmaların özellikle güneye göç eden Filistinlilerin ateşkesin devam ettiği süreç içinde Gazze'nin kuzeyine dönmesiyle arttığına işaret etti. "Bu mühimmatların çoğu et ve balık konservesi ya da oyuncak şeklinde oluyor. Bunların patlaması sonucu ölenler, gözlerini kaybedenler oldu. İsrail ordusu, bu mühimmatları kasıtlı olarak bırakıyor ki halk yaralansın. Yaralananlar da özellikle çocuklar ve yaşlılar oluyor." diyen Şair, halka yabancı cisimlere dokunmama çağrısı yaptıklarını söyledi.