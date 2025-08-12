Bir sigara izmariti 55 bin liraya mal olabilir! Çöpün ise hapse kadar yolu var

İtalya, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sert önlemler almaya hazırlanıyor. Cumartesi günü yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle, araçlarından yola veya yol kenarına çöp atan sürücüler 18 bin euroya (yaklaşık 852 bin TL) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

İŞ HAPİS CEZASINA KADAR GİRİYOR

Yeni düzenleme, sadece para cezasıyla da sınırlı değil. Eğer çöp doğa koruma alanına atılırsa, sürücünün ehliyetine el konulabilecek ve hapis cezası da gündeme gelebilecek.

SİGARA İZMARİTİ BİLE CEZA NEDENİ

Yönetmelik, küçük çaplı atıklar için de caydırıcı cezalar öngörüyor. Sigara izmariti, plastik şişe ya da mendil gibi nesneleri yola atanlara 1.188 euroya kadar (yaklaşık 56 bin TL) para cezası kesilebilecek.

KAMERA KAYDI YETERLİ OLACAK

Yasanın dikkat çeken bir diğer yönü ise suçun tespitinde artık polis müdahalesine gerek olmaması. Çöp atan kişinin bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, ceza yazılması için yeterli sayılacak. Bu değişiklik, uygulamanın etkinliğini artırmayı hedefliyor.

YABANCI TURİSTLER DE KAPSAMDA

İtalyan basınına göre, ülkede özellikle otoyollar, kırsal alanlar ve turistik bölgelerde ciddi bir çöp sorunu yaşanıyor. Yeni uygulama sadece yerel halkı değil, İtalya’yı ziyaret eden yabancı turistleri de kapsıyor. Yani ülkeyi gezmeye gelenlerin de çevre kurallarına uyması gerekecek.

İtalya’nın bu adımı, çevre bilincini artırmayı ve kamusal alanları daha temiz hale getirmeyi amaçlıyor.