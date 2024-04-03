BM, Gazze'ye yardımları askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in yardım çalışanlarını hedef alması nedeniyle Gazze Şeridi’nde gece yardım dağıtımlarını en az 48 saat süreyle askıya aldı.

İsrail’in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen’a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in yardım çalışanlarını hedef alması nedeniyle Gazze Şeridi’nde gece yardım dağıtımlarına askıya aldı.

BM Genel Sekreteri Antoni Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Gazze Şeridi'nde gece yapılan yardımları en az 48 saat süreyle askıya aldığını duyurdu.

Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) "insanların ölmekte olduğu" Gazze'nin kuzeyine konvoylar göndermek için gün boyunca operasyonlara devam ettiğini söyleyerek, "Kıtlık yaklaşırken insani yardım personelinin ve malzemelerinin Gazze Şeridi boyunca serbestçe ve güvenli bir şekilde hareket edebilmesine ihtiyacımız var" dedi.