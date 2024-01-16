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    BM'den İsrail'e "ateşle oynamayın" uyarısı! Gazze'de yaşananlar Lübnan'da tekrarlanamaz

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği katliam saldırılarına şimdi de Lübnan'ı ekledi. Birleşmiş Milletler'den İsrail'e "Lübnan" için gözdağı geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi.

    BM&#039;den İsrail&#039;e &quot;ateşle oynamayın&quot; uyarısı! Gazze&#039;de yaşananlar Lübnan&#039;da tekrarlanamaz
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, 7 Ekim'den Hamas tünelleri olduğu iddasıyla hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin bu yana Gazze'de ölüm yağdırıyor. Gazze'nin ardından Lübnan'a yönelik de saldırılar gerçekleştiren İsrail'e Birleşmiş Milletler'den sert açıklama geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de yaşananlar Lübnan'da tekrarlanamaz" dedi.

    GAZZE'DE KATLİAMLAR GÖRÜLMEMİŞ BOYUTTA

    Gazze'de 7 Ekim'den bu yana geçen 100 gündeki gelişmeler hakkında basına açıklamada bulunan Gutterres, tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. "Hiçbir şey sivillerin öldürülmesi, yaralanması, kaçırılması ya da sivillere yönelik roket fırlatılmasını meşru kılamaz." diye konuşan Gutteres, "Saldırıların meydana getirdiği yıkım ve öldürülen sivil sayısı, benim Genel Sekreter olarak görev yaptığım dönemde görülmemiş boyutta." ifadesini kullandı.

    GAZZE'DE YAŞANANLARIN LÜBNAN'DA TERKARLANMASINA İZİN VEREMEYİZ

    Gazze'deki durumun kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kötü olduğunun altını çizen Gutteres, Lübnan'a dikkat çekti. Gutterres şu ifadeleri kullandı:

    "Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var; yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırmak için, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için, daha geniş savaş ateşini söndürmek için. Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse gerginliğin artması ve yanlış hesap yapma riski o kadar artar. Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz.

    ATEŞLE OYNAMAYIN

    Mavi Hat'ta ateşle oymaya son verin. Gerginliği azaltın ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca çatışmaya son verin."

    İsrail ve Lübnan arasında gerginliğin daha geniş bir alana yayılma riski, bölgesel istikrarı derinden etkiliyor."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BMGazze
    Haberler > Dünya > BM'den İsrail'e "ateşle oynamayın" uyarısı! Gazze'de yaşananlar Lübnan'da tekrarlanamaz
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