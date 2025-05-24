BM'den peş peşe Türkiye teşekkürü! O noktaya dikkat çektiler

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Suriye'ye insani yardım ulaştırma konusundaki rolüne övgüde bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu, 2014’ten bu yana Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderilen 62 binden fazla yardım tırına dikkat çekerek, bunun uluslararası iş birliğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ GERÇEKTEN ÖNEMLİ"

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Wosornu, “Suriye’ye 2014’ten bu yana 62 binden fazla yardım kamyonu gönderildi. Bu, Türkiye hükümetinin Suriyelilere verdiği destekle birlikte gerçekten iyi bir iş birliği örneği. Bu iş birliği ve desteklerini takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Wosornu ayrıca, Gaziantep merkezli sivil toplum kuruluşlarının çabalarına özel vurgu yaparak, yerel aktörlerin bu süreçteki katkısının “imzasız kahramanlık” olduğunu belirtti.

BİN TIR BU YILIN BAŞINDAN BERİ SINIRI GEÇTİ

Toplantıda verilen bilgilere göre, yalnızca 2025 yılının başından bu yana bin yardım tırı Türkiye üzerinden Suriye’ye geçti. Wosornu, sınır ötesi yardım operasyonlarının sorumlu şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, sürecin bir gecede sona ermeyeceğini ancak planlı bir geçiş gerektiğini vurguladı.

CENEVRE'DE ORTAK BM DEĞERLENDİRMESİ

Basın toplantısına Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) gibi çok sayıda kuruluşun uzmanları da katıldı. Açıklamalarda, Gaziantep ve Şam'daki insani yardım fonlarının sağladığı esnek ve etkili müdahale mekanizmalarına dikkat çekildi.