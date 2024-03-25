BMGK Gazze'de ateşkes tasarısını onayladı! İsrail'in tehdit ettiği ABD çekimser kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar kabul edildi. ABD'nin kararda veto yerine çekimser kalmasının ardından İsrail, Washington ziyaretini iptal etti. ABD ise İsrail'e karşı resti çekti: "Gelip gelmeme kararını İsrail'e bırakıyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bugün Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden tasarı üzerine toplandı. BMGK Gazze'deki ateşkes kararını onayladı. ABD'nin kararda veto yerine çekimser kalmasının ardından İsrail Refah için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal etti.

ABD İLK KEZ ÇEKİMSER KALDI

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylandı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi.

Gazze'de ateşkes için daha önce sunulan karar tasarıları 4 defa veto eden ABD'nin bu kez çekimser oy kullanması dikkat çekti.

NETANYAHU'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes görüşmeleri konusunda ABD'yi tehdit eden cinsten bir açıklama yaptı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre,Netanyahu, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısı yapan kararını veto etmemesi halinde, İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi başkanlığındaki İsrail heyetinin Washington'a ziyaretini iptal edeceğini söyledi.

İSRAİL, ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ: HAMAS'I UMUTLANDIRIYOR

İsrail, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini duyurdu.

ABD'nin çekimser kalmasının, Washington'ın savaşın başlangıcından bu yana BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutarlı pozisyonundan açık bir geri çekilme anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, "Bu geri çekilme, hem savaş çabasını hem de esirlerin serbest bırakılması çalışmalarına zarar veriyor çünkü uluslararası baskı, esirleri serbest bırakmadan ateşkes sağlanması konusunda Hamas'ı umutlandırıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'DEN İSRAİL'E REST: GELİP GELMEMEK ONLARA KALMIŞ

Beyaz Saray ise, BMGK'de verilen 'çekimser' oyun, ABD'nin Gazze politikasında bir temel değişiklik anlamına gelmediğini ifade etti. İsrail'in diplomatik ziyareti iptal etmesine dair bir bilginin kendilerinde bildirilmediğini söyleyen Beyaz Saray Temsilcisi Kirby, "Gelip gelmeme kararını İsrail'e bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA VE ÇİN VETO ETMİŞTİ

Öte yandan Rusya ve Çin geçtiğimiz hafta sunulan ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını veto etmişti.