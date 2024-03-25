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Haberler > Dünya > Gazze'de yürek burkan insanlık dramı! Yaralı kurtarılan kız 'Baba' diye ağladı

Gazze'de yürek burkan insanlık dramı! Yaralı kurtarılan kız 'Baba' diye ağladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırıları devam ediyor. Dün ise İsrail yine Refah'ta bir ebi hedef aldı. Evden yaralı olarak kurtarılan Gazzeli küçük kızın "Baba" diye ağlaması yürekleri burktu.

İsrail, Gazze'ye saldırılarına 7 Ekim'den beri devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası uyarıları hiçe sayarak Refah'a saldırı emrini verdi. 

Yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı son durak olan Refah'ta her gün bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail, her gün bir bölgeyi, bir evi, okulu ya da hastaneye fark etmeksizin bombalıyor.

Son olarak ise Refah kentinde bir ev hedef alındı. Evde rehin kalanları kurtarmak için çalışmalar yürütüldü. Evden yaralı olarak kurtarılan küçük kızın ilk sözleri yürekleri burktu. Gazzeli kız kurtartıldıktan hemen sonra "Baba" diye ağladı. 

O anlar bölgede bulunan Filistinlilerin kameralarına yansıdı. 

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

32 BİNDEN FAZLA SİVİL KATLEDİLDİ

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 226’ya, yaralananların sayısının ise 74 bin 518’e yükseldiği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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