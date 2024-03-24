Gazze'de tüyleri diken diken eden görüntü! İsrail'in yıktığı camilerden ezan sesleri yükselmeye devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırılarına devam ettiği Gazze'de yıkılan camilerden ezan sesi yükselmeye devam ediyor. Gazzeli Avad Muhammed, Gazze'de acı, keder, açlık ve bombardımandan başka hiçbir şey kalmadığını söyledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında cami ve mescit gibi ibadethaneleri de hedef alıyor. Gazze'nin kuzeyindeki camiler İsrail saldırılarında yıkılarak namaz kılınamaz hale gelse de ayakta kalan minarelerinden ezan sesleri yükselmeye devam ediyor.

Savaşın Gazze'de çok fazla şey değiştirdiğini anlatan Gazzeli Avad Muhammed, eskiden bugünlerde Ramazan kutlamalarının olduğunu, Ramazan ayının sevincini, bereketini yaşadıklarını, ancak şimdi bölgede acı, keder, açlık ve bombardımandan başka hiçbir şey kalmadığını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

32 BİNDEN FAZLA SİVİL KATLEDİLDİ

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 226’ya, yaralananların sayısının ise 74 bin 518’e yükseldiği ifade edildi.