İsrail'den gece yarısı bombardımanı! Ölü ve yaralılar var

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde bombardımanına aralıksız olarak devam ediyor. İsrail'in gece bir evi hedef alması sonucu ölü ve yaralılar var. Öte yandan İsrail ordusu da 21 yaşındaki çavuşlarının hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte Gazze'den son gelişmeler...

24.03.2024 09:58

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN KUZEYİNDE BİR ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusunun internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Nahal Tugayı'nda görev yapan Çavuş Lior Raviv'in (21) dün hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü kaydetti.

24.03.2024 09:30

'HAMAS, İSRAİL'İN ATEŞKES TEKLİFİNE VERDİĞİ TEPKİYİ OLUMSUZ BULDU'

Filistinli bir kaynak, Hamas hareketinin İsrail'in esir değişimi ve Gazze'de ateşkes teklifine verdiği tepkiyi "olumsuz bulduğunu, herhangi bir anlaşmaya varılmasını engellemeyi ve müzakereleri aksatmayı amaçladığını" belirtti.

Adını açıklamak istemeyen Filistinli bir kaynak, "İsrail'in tepkisi, savaşı durdurmayı ve Gazze Şeridi'nden çekilmeyi reddediyor. Yerinden edilenlerin geri dönüşüne ilişkin de koşullar dayatıyor. Bu, Hamas ve Filistinli gruplar tarafından reddediliyor" dedi.

İsrail'in vereceği tepkinin Hamas tarafından kabul edilmeyeceğinin gayet farkında olduğunu aktaran kaynak, İsrail'in, anlaşmanın önünde pek çok engel oluşturduğunu belirterek, İsrail-Hamas arasında dolaylı müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekti.

24.03.2024 09:00

🔴İSRAİL, GAZZE'DE BİR EVİ VURDU: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İşgal ordusunun hedefinde ise yine siviller yer aldı. İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yine sivillere ait bir evi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Deyr Belah'ta Filistinli Attar ailesine ait evi bombaladı. Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıda, hedef alınan ev ve çevredeki binalarda büyük yıkım meydana geldi. Sağlık ekipleri ile sivil savunma birimleri, yaralıları ve cansız bedenleri saldırı alanından Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi'ne nakletmeye devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Yer: Gazze