İlk orijinal Türk molekülü, Avrupa Tıbbi Onkoloji Kongresi’nde takdir topladı! Millî kanser ilacı dünya devlerinin vitrininde

Türkiye’nin keşiften kliniğe ulaşan ilk kanser ilaç adayı RS-0139, onkoloji dünyasının en prestijli buluşması olan ESMO 2026 Kongresi’nde uluslararası bilim camiasıyla buluştu. Faz 1 klinik araştırmasını başarıyla tamamlayan akıllı nanoilaç, Madrid’de düzenlenen dev kongrede tıp dünyasından tam not aldı.

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Boğaziçi Üniversitesi Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezi (Boğaziçi CT³) bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarla temelleri atılan ve RS Research tarafından geliştirilen yerli kanser ilacı adayı RS-0139, küresel onkoloji camiasında ilgiyle karşılandı.

Türkiye’nin klinik araştırmalarla insanlara ulaşan ilk özgün ilaç adayı olma ünvanını taşıyan bu akıllı molekül, 23–27 Ekim 2026 tarihlerinde Madrid’de düzenlenen Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi’nde (ESMO Congress 2026) e-Poster sunumuyla yer alarak uluslararası arena vitrinine çıktı.

FAZ 1 BAŞARIYLA TAMAMLANDI: HEDEF İLERİ SAFHALAR!

Boğaziçi Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Koç Üniversitesi Hastanesinde yürütülen Faz 1 klinik araştırma aşaması geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamlanan ilaç, kemoterapi etken maddesi ‘dosetaksel’in tümör dokusuna çok daha hedefli biçimde ulaştırılmasını sağlıyor.

İleri evre yumuşak doku tümörlü hastalarda yürütülen çalışmalarda ilacın güvenilirliği, toleransı ve vücuttaki davranışı başarıyla değerlendirildi.

Prof. Dr. Rana Sanyal ve ekibi tarafından geliştirilen ilaç adayının “First-in-human Phase Ia/Ib study of RS-0139, an integrin-targeted docetaxel prodrug, in advanced solid tumors” başlığıyla sunulan ilk insan verileri, ESMO Kongresi’ne katılan uluslararası uzmanlar ve araştırmacılar tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla karşılandı.

YAN ETKİLER DÜŞECEK, TEDAVİNİN GÜCÜ ARTACAK

Hedefli kemoterapiye yönelik geliştirilen akıllı nanoilaç teknolojisi, doğrudan kanserli hücreyi tespit edip yok ederken, sağlıklı dokulara zarar vermediği için geleneksel kemoterapinin en korkulu rüyası olan ağır yan etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Başarıyla geride bırakılan Faz 1 klinik denemelerinin ardından bilim insanları, RS-0139’un etkinliğini ve güvenliliğini tam anlamıyla ispat etmek adına ileri aşama klinik araştırmalar için kolları sıvadı. RS-0139’un ESMO 2026’da bilim dünyasıyla paylaşılması, Türkiye’de geliştirilen ilaç adaylarının uluslararası bilimsel platformlarda değerlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.





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