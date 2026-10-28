Prof. Dr. Mustafa Arıcı, "Günde 3 litre su içeceğim diye kendinizi zorlamayın. İçtiğiniz çay, yediğiniz çorba hatta sulu yemeğin suyu bile vücudun su ihtiyacını karşılıyor" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tıp dünyasında su tüketimine dair yıllardır doğru bilinen bir yanlış daha tarih oldu. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları ABD ve Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcı “Çay ve kahve suyun yerini tutmaz, mutlaka litrelerce duru su içilmelidir” şehir efsanesine noktayı koydu.

Böbrek sağlığı için temel kuralın “çok su içmek” değil, “susuz kalmamak” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arıcı, vücuda giren her sıvının su sayıldığını açıkladı. Astra Zeneca Türkiye tarafından düzenlenen ve kronik böbrek hastalıklarının erken teşhisinin önemine dikkat çekilen toplantıda konuşan Prof. Dr. Arıcı, dünyada her 10 kişiden birinin, Türkiye’de ise her 7 yetişkinden birinin kronik böbrek hastası olduğunu belirterek “Böbrek hastalıkları sessizce ilerleyerek kronik böbrek hastalığına kadar gider. Erken teşhis ve etkin hastalık yönetimi diyalize ya da böbrek nakline giden süreci engeller. Hastalık ilerledikçe sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve beraberindeki çevresel etkiler de artıyor” dedi.

'Günde 8 bardak su' efsanesi bitti! Çay ve çorba da su yerine geçiyor

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Önemli başarı! Deri kanserini silen aşı geliyor

Böbrek hastalıklarının gelişimi ile su tüketimi arasında bağlantı kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arıcı, bu konudaki bir yanlış bilgiyi de düzeltti: İçtiğiniz her sıvı sudur. Gün içinde içtiğiniz 10 bardak çay 800 mililitre, 3 kâse çorba 450 mililitre sıvı demektir. Çorba dediğiniz şey esasen suyla yapılır; mercimek bulaşmış bir sudur. Mideye indiğinde hepsi sıvıdır. ‘3 litre su içeceğim’ diye çabalayıp çay ve çorbayla 5 litreye ulaşmaya gerek yok. İnsanları sürekli bu kadar su içmeye zorlamak doğru değil, canınız istedikçe ve susadıkça için.

'Günde 8 bardak su' efsanesi bitti! Çay ve çorba da su yerine geçiyor

BİTKİSEL ÜRÜNLER BÖBREK DÜŞMANI

Sıcak iklimde çalışan tarım işçileri ile aşırı terleyen kişilerin susuz kalma riskine karşı uyarıda bulunan Prof. Dr. Arıcı, susuz kalmış bir vücuda rastgele ilaç almanın böbrekleri iflasa götürebileceğine dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Fonksiyonel tıp uzmanlarından grip mevsiminde hayati uyarı: Sarı serumda ölümcül tehlike

Evlerde bilinçsizce depolanan son kullanma tarihi geçmiş ilaçlara ve “bitkisel/doğal” adı altında satılan takviyelere tepki gösteren Prof. Dr. Arıcı “Böbrek hastalığının farkındalığı az. Kendisinde böbrek rahatsızlığı olduğunu bilmeyen biri, ‘masum’ sanarak aldığı bitkisel bir ürünle böbreklerini tamamen bozabilir. Ağzınızdan giren her ürüne dikkat edin” dedi.

'Günde 8 bardak su' efsanesi bitti! Çay ve çorba da su yerine geçiyor

KİM NE KADAR İÇMELİ?

Prof. Dr. Arıcı, böbrek doktorları olarak sadece iki özel hasta grubuna ısrarla bol duru su tavsiye ettiklerini belirterek “Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirenler ve böbrek taşı hastaları bol su içmek durumunda. Ayrıca yaşlılara da su içmeyi hatırlatmamız gerekir” diye konuştu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala