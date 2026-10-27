Fonksiyonel tıp uzmanlarından grip mevsiminde hayati uyarı: Sarı serumda ölümcül tehlike

Geçtiğimiz yıllarda gribal enfeksiyonların arttığı kış aylarında ölümlere sebep olan “sarı serum” ya da “atom” olarak adlandırılan damardan vitamin uygulamalarına uzmanlardan “erken uyarı” geldi. Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, “Şifa diye ölüme koşmayın!” dedi.

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Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında patlama yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda halk arasında “sarı serum” ya da “atom” olarak bilinen damar içi vitamin uygulamaları yüzünden meydana gelen ölümlere dikkat çeken uzmanlar, “Ne kadar kötü olursanız olun evde ya da merdiven altı yerlerde vitamin serumu yaptırmayın. Alerjik reaksiyonlar hayatınıza mal olabilir” uyarısını yaptı.

RUS RULETİNDEN FARKSIZ

Konuya ilişkin en sert ve hayati uyarı ise Fonksiyonel Tıp Platformu tarafından düzenlenen 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi’nde konuşan Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy’dan geldi. Prof. Dr. Atasoy, ev ortamında veya tam teşekküllü olmayan yerlerde serum takılmasının âdeta “Rus ruletinden” farksız olduğunu belirtti. Hastalığı ayakta atlatmak, bir an önce işine gücüne dönmek isteyen pek çok vatandaşın çözümü son yıllarda popülerleşen ve halk içindeki B vitaminin rengi yüzünden “sarı serum” ya da hemen ayağa kaldırdığı için “atom” olarak bilinen damar içi vitamin uygulamalarında aradığını vurgulayan Prof. Dr. Atasoy, vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı. Bağışıklık sistemi zayıflamış, gribal enfeksiyon geçiren kişilere serum uygulanabileceğini ancak bunun çok sıkı kuralları ve hayati kriterleri bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, evde yapılan uygulamaların büyük bir risk taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy

“KENDİ ÇOCUĞUMA BİLE EVDE YAPMAM”

Prof. Dr. Atasoy, “Sizin vitamin durumunuz, serumdaki vitaminin nereden geldiği ve uygun şartlarda saklanıp saklanmadığı çok önemli. Ancak en tehlikeli boyut alerjidir. Serum takıldıktan sonra gelişebilecek bir alerjik şok (anafilaksi), ev ortamında bir hemşirenin ya da sağlık görevlisinin tek başına baş edebileceği bir durum değildir. Hatta ev ortamında uzman bir doktor bile bu krizle baş edemeyebilir. Doğru ve iyi bir hekim zaten ev ortamında böyle bir uygulama yapmaz. Ben evde kendi çocuklarıma bile böyle bir serum uygulaması yapmam, çünkü evin içinde bu işlemi yapmak doğrudan hayati tehlikedir” dedi.

ALERJİ 4. SEFERİNDE OLABİLİR

“Daha önce bir şey olmadı” demeyin

Serumun sarı rengini içerisindeki B kompleks vitaminlerinden aldığını, kendisinin kötü olmadığını belirten Prof. Dr. Atasoy, asıl tehlikenin saklama şartları, vitaminin kaynağı ve acil müdahale imkânının bulunmaması olduğunu söyledi. Vatandaşların “Daha önce yaptırdım, bana bir şey olmadı” şeklindeki yanlış özgüvenine dikkat çeken Atasoy, uyarısını şu sözlerle sürdürdü: “Daha önce alerjinizin olmaması bir daha olmayacağı anlamına gelmez. İkinci, üçüncü hatta dördüncü dozda bile aniden ölümcül alerji gelişebilir. Klinik ortamında oksijen verilebilmesi, adrenalin yapılabilmesi ve önleyici tedavilerin (premedikasyon) hazır bulunması gerekir. Bu imkânlar yoksa ne olursa olsun bu uygulamayı yaptırmayın. Bu tür uygulamaları hem uygulayanlar hem de uygulatanlar açısından aşırı derecede cesurca ve tehlikeli buluyorum.”

Fonksiyonel tıp uzmanlarından grip mevsiminde hayati uyarı: Sarı serumda ölümcül tehlike

SAĞLIĞIMIZI BOZULMADAN KORUYALIM

Hastalıktan 10 sene önce tedbir alıyoruz

Kongrenin basın toplantısında, fonksiyonel tıbbın hastalıkların belirtilerini bastırmak yerine temelinde yatan kök sebeplerini araştırmaya yönelik ve vücudu bir bütün olarak ele alan bir yaklaşım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, “Bu yaklaşımın ana noktası, hastalıkların ortaya çıkmasından önceki 7-10 yıllık dönemleri kullanarak insanların sağlığını bozulmadan korumaktır” dedi. Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Üyesi Opr. Dr. Dilara Tekden Kırgız da, “Hastalık yok, hasta var. Bireyselleşmiş tedavinin ön plana çıktığı günümüzde, insanın bir bütün olarak değerlendirilmesi şart hâle geldi. Bunu da fonksiyonel tıp yapıyor” diye açıkladı. İnsan bedeninin ömür boyunca dışarıdan toksik maddeler aldığını belirten Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ise bunlar içinde en önemlilerin hormon bozucu maddelerden mikroplastikler olduğunu belirterek, nanoplastiklerin üremeden psikolojiye kadar birçok sağlık parametresini olumsuz etkilediğini vurguladı.

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