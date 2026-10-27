Önemli başarı! Deri kanserini silen aşı geliyor

Moderna ve Merck’in geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısı, melanomda nüks veya ölüm riskini yüzde 42 düşürdü. Faz 3 denemesinde başarı gösteren aşı, diğer kanser türlerinin tedavisi için de umut verdi.

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İlk kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı, faz 3 klinik denemesinde başarılı oldu ve en ölümcül deri kanseri olan melanomun nüksetme veya ölüme sebep olma riskini tek başına standart immünoterapiye kıyasla yüzde 42 oranında azalttı.

Altı ay boyunca kansersiz kalan hastalarda ise bu oran yüzde 58’e kadar yükseldi. Moderna ve Merck iş birliğiyle geliştirilen ve sonuçları 2026 Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi’nde açıklanan aşı, kanser hücrelerinin bağışıklık sistemini kandırmasını engelliyor. Tümör dizilimi analiz edilen hastanın kendi hücreleri, mRNA teknolojisi sayesinde kanserli dokuyu anında tespit edip yok etmek üzere eğitiliyor.

Uzmanlar, melanomda elde edilen bu tarihî başarının yakın gelecekte kolorektal ile baş-boyun kanseri gibi diğer türlerin tedavisinde de yeni bir çağ başlatacağını vurguluyor. Resmî onay süreçleri başlayan aşının önümüzdeki yıllarda hastaların kullanımına sunulması bekleniyor.

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