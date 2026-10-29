Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Eğitim

Yapay zekâ okulu zirvede: Dijital Üniversite’ye 233 bin başvuru

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yapay zekâ okulu zirvede: Dijital Üniversite’ye 233 bin başvuru
Başlık ResmiYapay zekâ okulu zirvede: Dijital Üniversite’ye 233 bin başvuru "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

YÖK’ün Dijital Üniversite Platformu’na başvurular bir yılda yüzde 72 artarak 233 bin 229’a yükseldi. Yapay zekâ, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarında ücretsiz eğitimler sunulacak platformda dersler 3 Kasım’da başlayacak.

Kaydet
|
Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu’na 2026-2027 dönemi için 233 bin 229 başvuru yapıldı.

Yapay zekâ, veri analizi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitimlerin sunulacağı platforma başvurular, geçen yıla göre yüzde 72 arttı. Geçen yıl Yapay Zekâ ve Veri Analizi Okuluna 135 bin 846 başvuru yapılırken, bu yıl kapsamı genişletilen platforma başvuru sayısı 97 bin 383 artarak 233 bin 229’a ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
YÖK’ten öğrenci affı düzenlemesi! Yatay geçişte yeni şartlar belli oldu
EĞİTİM

YÖK’ten öğrenci affı düzenlemesi! Yatay geçişte yeni şartlar belli oldu

Alanlara göre başvurularda 138 bin 739 ile Yapay Zekâ Okulu ilk sırada yer aldı. Veri Analizi Okuluna 64 bin 871, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okuluna ise 29 bin 619 başvuru yapıldı.

Eğitimler, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik ve Marmara Üniversitelerinin akademik katkılarıyla yürütülecek. Platformda eğitimler 3 Kasım’da başlayacak.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Eğitim
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.