Yapay zekâ okulu zirvede: Dijital Üniversite’ye 233 bin başvuru

YÖK’ün Dijital Üniversite Platformu’na başvurular bir yılda yüzde 72 artarak 233 bin 229’a yükseldi. Yapay zekâ, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarında ücretsiz eğitimler sunulacak platformda dersler 3 Kasım’da başlayacak.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu’na 2026-2027 dönemi için 233 bin 229 başvuru yapıldı.

Yapay zekâ, veri analizi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitimlerin sunulacağı platforma başvurular, geçen yıla göre yüzde 72 arttı. Geçen yıl Yapay Zekâ ve Veri Analizi Okuluna 135 bin 846 başvuru yapılırken, bu yıl kapsamı genişletilen platforma başvuru sayısı 97 bin 383 artarak 233 bin 229’a ulaştı.

Alanlara göre başvurularda 138 bin 739 ile Yapay Zekâ Okulu ilk sırada yer aldı. Veri Analizi Okuluna 64 bin 871, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okuluna ise 29 bin 619 başvuru yapıldı.

Eğitimler, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik ve Marmara Üniversitelerinin akademik katkılarıyla yürütülecek. Platformda eğitimler 3 Kasım’da başlayacak.



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