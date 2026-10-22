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Eğitim

YÖK’ten öğrenci affı düzenlemesi! Yatay geçişte yeni şartlar belli oldu

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YÖK’ten öğrenci affı düzenlemesi! Yatay geçişte yeni şartlar belli oldu
Başlık ResmiYÖK’ten öğrenci affı düzenlemesi! Yatay geçişte yeni şartlar belli oldu

Öğrenci affıyla üniversiteye dönüş hakkı kazananların yatay geçiş başvurularında uygulanacak taban puan şartları netleşti. YÖK’ün yeni düzenlemesine göre, öğrencinin ayrıldığı programın taban puanının geçiş yapmak istediği programın puanına eşit veya daha yüksek olması gerekecek. Başvurular için son tarih ise 9 Aralık 2026.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affı kapsamında öğrenimlerine yeniden başlama hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerine ilişkin ek düzenleme yaptı. Düzenlemeyle, öğrencilerin kayıt yıllarında henüz açılmamış veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında uygulanacak taban puan esasları belirlendi.

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ŞARTLAR BELLİ OLDU

Yükseköğretim Genel Kurulunun kararına göre, yatay geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak. Öğrencinin ayrıldığı programın taban puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksekse yatay geçiş başvurusu yapılabilecek. Karşılaştırmada aynı puan türündeki programlar esas alınacak.
Öğrenci affına ilişkin usul ve esaslara ek hüküm 9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun'la, üniversitelerle ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanınmıştı. Yükseköğretim Kurulu, 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslarla, düzenlemeden yararlanan öğrencilere gerekli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusu yapma hakkı da vermişti. Ancak öğrencilerin kayıt yıllarında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara geçişlerinde hangi taban puanının esas alınacağı konusunda ortaya çıkan tereddütler üzerine, usul ve esasların 18'inci maddesine ek hüküm getirildi.

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BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 9 ARALIK

Başvurular 9 Aralık'a kadar öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık 2026'ya kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Yatay geçişe ilişkin ek düzenleme ise belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvurularında uygulanacak.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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