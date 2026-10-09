Üniversitelerde değişim sinyali! YÖK Başkanı ders yüküne dikkat çekti

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde ders sayısının fazla olduğunu belirterek müfredatın sadeleştirilmesi çağrısında bulundu. Özvar, “Artık hocaya göre ders değil, derse göre hocayı tasavvur etmemiz lazım” dedi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde müfredatın sadeleştirilmesi ve ders sayılarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özvar, akademisyenlere bölümler ve fakülteler bazında çalışma yapılması çağrısında bulundu.

Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Özvar, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yanı sıra ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının çözümünde de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Özvar, üniversitelerin panel, konferans ve çalıştaylarla bu sürece yönelik akademik çalışmalar yürütmesini istedi.

"HOCALIK GEÇMİŞE GÖRE DAHA ZOR"

Dijital teknolojiler sayesinde bilgiye erişimin kolaylaştığına dikkat çeken Özvar, üniversitelerde öğretim yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Akademisyenlerin öğrencilere yalnızca bilgi aktarmakla yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Özvar, bir bilim insanının duruşunun, karakterinin, ahlakının ve bilime duyduğu merakın da öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerde teorik eğitimin yanında uygulamalı çalışmaların artırılması gerektiğini belirten Özvar, öğrencilerin haftalık iş yükünün gerçekçi biçimde belirlenmesini ve derslerin yalnızca sınıfta geçirilen süreyle sınırlı değerlendirilmemesini istedi.

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Ders sayılarının fazla olduğunu ifade eden Özvar, akademisyenlere şu çağrıda bulundu:

“Biz artık bölümlerimizin, programlarımızın muhtevasını gözden geçirmek zorundayız. Artık hocaya göre ders değil, derse göre hocayı tasavvur etmemiz, düşünmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bu açıdan bu çalışmaları yapacak olan sizsiniz. Oturun çalışın, lütfen bu dersleri sadeleştirin. Bu kadar ders gerçekten sayı itibarıyla çok.”

Özvar, bölüm ve fakültelerin bu konuda çalışma yapmasını isteyerek YÖK'ün de sürece destek vereceğini belirtti.

Yapay zeka uygulamalarından elde edilen bilgilerin sorgulanarak değerlendirilmesi gerektiğini de kaydeden Özvar, öğrencilerin kampüs yaşamına katılmasının, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmasının ve üniversite yıllarını sosyal açıdan da değerlendirmesinin önemine işaret etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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