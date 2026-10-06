Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararası sıralamalarda ilerlediğini belirterek, 2026’da 2 üniversitenin ilk 300’e, toplam 6 üniversitenin ise ilk 500’e girdiğini söyledi. Erdoğan, “Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran değil, araştırma yapan, yeni bilgi üreten ve topluma ekonomik katkı sağlayan kurumlar olması gerektiğini belirten Erdoğan; yapay zeka kullanımında insan faktörünün korunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı: En az 2 Türk üniversitesi dünyanın ilk 100’üne girecek

“YAPAY ZEKANIN SUNDUĞU BİLGİLERİN SIHHATİ SORGULANIYOR”

Yapay zekanın sunduğu bilgilerin doğruluğu ve kaynaklarının güvenilirliğinin çoğu zaman tartışma konusu olduğunu belirten Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki ilişkinin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını söyledi.

Erdoğan, “Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder” dedi.

İnsan faktörünün eğitimde merkezi konumda kalması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı: En az 2 Türk üniversitesi dünyanın ilk 100’üne girecek

“ARAŞTIRMAYA DAYANMAYAN BİLGİ SUYA YAZILAN YAZI GİBİDİR”

Araştırma ve emeğin önemine dikkat çeken Erdoğan, çaba harcanmadan elde edilen bilginin kalıcı olmayacağını söyledi.

Erdoğan, “Araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan erişilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur” dedi.

Üniversitelerin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim yöntemlerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

ÜNİVERSİTE SAYISI 76’DAN 208’E ÇIKTI

Yükseköğretimde son 24 yılda önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde 76 olan üniversite sayısının 208’e çıkarıldığını açıkladı.

Erdoğan, yurt sayısının 190’dan 877’ye, yurt yatak kapasitesinin ise 182 binden 1 milyona yükseltildiğini belirtti.

Üniversite harçlarının kaldırıldığını, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bursların artırıldığını ifade eden Erdoğan, öğrencilerin barınma ihtiyacının aylık 1600 liraya karşılandığını ve iki öğün ücretsiz yemek verildiğini söyledi.

“ÜNİVERSİTELERİN YAYGINLAŞMASINA KARŞI ÇIKMAK FIRSAT EŞİTLİĞİNE KARŞI ÇIKMAKTIR”

Her şehre üniversite açılması yönündeki eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, yükseköğretime erişimin artırılmasının sosyal hareketlilik açısından önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan, “Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir” dedi.

Türkiye gibi farklı toplum kesimleri arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde bu yaklaşımın işçi, emekçi ve çiftçi çocuklarının eğitim imkanlarını sınırlamak anlamına geleceğini söyledi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Türk üniversitelerinin uluslararası öğrencilere açılmasına yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, gelişmiş ülkelerin yabancı öğrencilerden ciddi gelir elde ettiğini belirtti.

Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin uluslararası öğrencileri kültür, ticaret ve bilim politikalarının bir aracı olarak kullandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye açısından tartışılması gereken konunun neden daha fazla nitelikli uluslararası öğrenci çekilemediği olduğunu söyledi.

“YANLIŞ VARSA DÜZELTİLİR, NOKSAN VARSA TAMAMLANIR”

Yükseköğretim sisteminde eksiklerin ve yanlışların olabileceğini kabul eden Erdoğan, bunların sistemin tamamını hedef almak için gerekçe yapılamayacağını söyledi.

Erdoğan, “Yanlış varsa düzeltilir, noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur” dedi.

Yapıcı eleştirilere açık olduklarını belirten Erdoğan, “Ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız” ifadelerini kullandı.

KADIN AKADEMİSYEN ORANI YÜZDE 47,17’YE ULAŞTI

Kadınların akademide daha güçlü şekilde yer almasının önemine değinen Erdoğan, Türkiye’de üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin oranının yüzde 47,17’ye ulaştığını açıkladı.

Çeşitli nedenlerle eğitim hayatı yarım kalan gençlere üniversite kapılarının yeniden açıldığını da söyleyen Erdoğan, yükseköğretim sistemini güçlendirmek amacıyla çok sayıda yasal ve idari düzenleme yapıldığını ifade etti.

6,3 MİLYON ÖĞRENCİ, 208 ÜNİVERSİTE

Türkiye’nin yükseköğretimde ulaştığı büyüklüğe ilişkin rakamları da paylaşan Erdoğan, yaklaşık 6,3 milyon öğrenci, 208 üniversite ve 190 bin akademik personelle dünyanın en geniş yükseköğretim ailelerinden birine sahip olunduğunu söyledi.

AKADEMİK YAYINDA 213 ÜLKE ARASINDA 15’İNCİ SIRA

Akademik yayın performansına ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, Türkiye’nin makale ve derleme türündeki yayın sayısında 213 ülke arasında 15’inci sırada bulunduğunu açıkladı.

Araştırma üniversitelerinin nitelikli yayın oranının yüzde 79’la OECD ortalamasını yakaladığını belirten Erdoğan, 2026 yılında 2 Türk üniversitesinin ilk 300, toplam 6 üniversitenin ise dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girdiğini söyledi.

HEDEF İLK 100’DE EN AZ 2 ÜNİVERSİTE

Erdoğan, orta vadede en az 2 Türk üniversitesinin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedeflediklerini açıkladı.

Ancak uluslararası sıralamaların tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, akademisyenlerden yeni tezler, yeni argümanlar, kavramlar, modeller, sistemler ve teknik yenilikler geliştirmelerini beklediklerini söyledi.

“ÜNİVERSİTELERİN ÜÇÜNCÜ MİSYONLARINA YOĞUNLAŞMALARINI İSTİYORUZ”

Üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ekonomik ve toplumsal katkı üretmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “üçüncü misyon” çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yükseköğretim sisteminin ülke geneline yayılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin sayısının azaltılmasının önemli hedeflerden biri olduğunu söyledi.

7 İLDE 120 BİN ÖĞRENCİYLE YENİ MODEL

Mesleki eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik adımları anlatan Erdoğan, 2018’de başlatılan Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları Projesi’nde yüzde 90’a varan istihdam oranlarına ulaşıldığını söyledi.

Erdoğan, işletmede mesleki eğitim modelinin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep’te genişletileceğini açıkladı.

İlk etapta bu 7 ilde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle sürecin başlatılacağını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen kariyer planlama platformunun da eğitim-istihdam bağının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 2026-2027 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek ödül sahiplerini tebrik etti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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