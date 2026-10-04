Üniversite öğrencilerine aile eğitimi! Seminerler verilecek

Üniversite gençliğine yalnızca meslek değil, hayat da öğretilecek. YÖK, öğrencilerin evlilik, aile hayatı, iletişim ve finansal planlama gibi alanlarda bilgi ve becerisini artıracak eğitimler verecek.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile hayatlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla üniversitelere yazı gönderdi. Yapılan açıklamaya göre, üniversiteler ile Bakanlık il müdürlüklerinin iş birliğinde eğitim, seminer, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Çalışmalar kapsamında evlilik hazırlığında olan üniversite öğrencileri ve üniversite personeline, “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” çerçevesinde eğitimler verilmesi öngörülüyor. “Aile Eğitim Programı” kapsamında da eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat olmak üzere 5 alanda 28 modülden oluşan eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

“Modüler Aile Eğitim Programı” kapsamında ise anne ve babalara yönelik, 9-12 hafta süren kapalı grup eğitimleri gerçekleştirilecek. Öte yandan, “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir ders oluşturulması da planlanıyor. “Gençler İçin Yaşam Becerileri” teması çerçevesinde zorunlu veya seçmeli bir dersin üniversite müfredatlarına eklenmesinin, öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama konularındaki bilgi ve farkındalıklarını artırabileceği öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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