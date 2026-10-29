Sınav takvimi açıklandı: YKS, KPSS ve AGS tarihleri belli oldu
ÖSYM, 2027 sınav takvimini açıkladı. YKS 19-20 Haziran’da yapılacak, başvurular 4 Şubat’ta başlayacak. KPSS ve MEB-AGS’nin de tarihleri belli oldu.
ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini duyurdu. 2027-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran Pazar günü yapılacak. YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Adaylar, sınav sonuçlarını 21 Temmuz’da öğrenebilecek.
MEB 1.Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav kılavuzu yayımlandı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 8-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül’de düzenlenecek. Alan Bilgisi sınavlarının birinci gün oturumları 18 Eylül’de, ikinci gün oturumları ise 19 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları 13 Ekim’de açıklanacak.
Öğretmen adaylarının katılacağı Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki AGS oturumu 8 Mayıs’ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları ise 9 Mayıs’ta yapılacak. Sınav başvuruları 19-29 Mart tarihleri arasında alınacak. MEB-AGS sonuçları 11 Haziran’da ilan edilecek.