Millî Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli birinci dönem birinci ortak yazılı sınavlarının uygulanmasına ilişkin kılavuz erişime açıldı. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar, Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda uygulanacak. Sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli birinci dönem birinci ortak yazılı sınavlarının uygulanmasına ilişkin kılavuz erişime açıldı. Yayımlanan "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Ülke Geneli 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavlar Kılavuzu"nda, ülke genelinde ortak yapılacak sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yer verildi.

ORTAK SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEB 1.Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav kılavuzu yayımlandı

Bu kapsamda, 6. sınıf matematik dersi sınavı 11 Kasım 2026 Çarşamba, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavı ise 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.



Ülke geneli ortak yazılı sınavlar, Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda uygulanacak. Sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Sınavlar, uygulama takviminde belirtilen tarih ve saatlerde 40 dakika olarak uygulanacak.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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