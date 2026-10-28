Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

MEB 1.Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav kılavuzu yayımlandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
MEB 1.Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav kılavuzu yayımlandı
Başlık ResmiMEB 1.Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav kılavuzu yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli birinci dönem birinci ortak yazılı sınavlarının uygulanmasına ilişkin kılavuz erişime açıldı. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar, Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda uygulanacak. Sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

Kaydet
|

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli birinci dönem birinci ortak yazılı sınavlarının uygulanmasına ilişkin kılavuz erişime açıldı. Yayımlanan "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Ülke Geneli 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavlar Kılavuzu"nda, ülke genelinde ortak yapılacak sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yer verildi.

ORTAK SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEB 1.Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav kılavuzu yayımlandı
Başlık ResmiMEB 1.Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav kılavuzu yayımlandı

Bu kapsamda, 6. sınıf matematik dersi sınavı 11 Kasım 2026 Çarşamba, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavı ise 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlar, Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda uygulanacak. Sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Sınavlar, uygulama takviminde belirtilen tarih ve saatlerde 40 dakika olarak uygulanacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.