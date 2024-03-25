Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > İsrail, Gazze'de vahşetin her türlüsünü deniyor... Ya aç kal ya da öl!

İsrail, Gazze'de vahşetin her türlüsünü deniyor... Ya aç kal ya da öl!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Gazze&#039;de vahşetin her türlüsünü deniyor... Ya aç kal ya da öl!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in, ramazanda açlığa esir ettiği Gazzeliler, temiz suya da ulaşamıyor. İnsanlar, 2 litre içme suyu almak için saatlerce kuyrukta bekliyor.

Ramazan ayında saldırılarını daha da artıran katil İsrail, dün yine hem sivil yerleşim yerlerini hem de hastaneleri vurmaya devam etti. Son yaşanan saldırılar ile birlikte ölü sayısı 32 bin 226’ya ulaştı. İsrail, bir taraftan bölgede katliamlarına devam ederken diğer yandan da yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi kıtlığa sürükledi.

İsrail, Gazze'de vahşetin her türlüsünü deniyor... Ya aç kal ya da öl! - 1. Resim

YA AÇ KAL YA DA ÖL!

Bir tarafta açlık, diğer tarafta İsrail saldırılarına hedef olma seçenekleri arasında kalan Filistinliler gelen yardımlara ulaşmak için ölümle açlık arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyor.

İsrail, Gazze'de vahşetin her türlüsünü deniyor... Ya aç kal ya da öl! - 2. Resim

REFAH SUSUZLUKTAN KIRILIYOR

Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Barghouti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 560 Gazzelinin gıda ve insani yardım beklerken İsrail güçlerince öldürüldüğünü açıkladı. İsrail’in her an saldırması beklenen Refah ise, susuzluktan kırılıyor. Refah’a üç günde bir iki saat su veriliyor, onda da şanslı olanlar suya ulaşabiliyor.

İsrail, Gazze'de vahşetin her türlüsünü deniyor... Ya aç kal ya da öl! - 3. Resim

BİBİ ESCOBAR

Tel Aviv’de binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’ya istifa ve erken seçim çağrısı yaptı. Protesto alanında göstericiler Netanyahu’nun yüzünün kanlı olduğu pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler ise, Kolombiyalı suç örgütü elebaşı Pablo Escobar’ın fotoğrafıyla Netanyahu’nun resmini kolajladıkları “Bibi Escobar” yazılı dövizler ile eylem yaptı. Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bazı gösterici ve polislerin yaralandığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - DünyaMoskova'da 137 kişiyi katleden 4 kişi tutuklandıMoskova'daki saldırı sonrası Fransa'yı korku sardı! Alarma geçtiler - DünyaMoskova'daki saldırı sonrası Fransa'yı korku sardı!Harris'e protesto şoku! Dakikalarca eşlik ettiği şarkının Filistin için olduğunu öğrenince alkışı kesti - DünyaFilistin için protesto şarkısına dakikalarca eşlik ettiGazze'ye destek için oruç tuttu! Guterres, 'Yalnız değilsiniz” diyerek ateşkes istedi - DünyaGazze'ye destek için oruç tuttuİsrail’den Lübnan’a SİHA saldırısı! Suriye uyruklu bir kişi öldü - Dünyaİsrail’den Lübnan’a SİHA saldırısı!Ermenistan'da polis karakoluna baskın! Silahlı kişiler bombalarla saldırdı - DünyaErmenistan'da polis karakoluna bombalı saldırıMoskova saldırısında ilk tutuklama! Teröristler Putin'in emriyle böyle getirildi - DünyaMoskova saldırısında ilk tutuklamaDoha'daki ateşkes görüşmelerinde son durum: CIA ve Mossad şefleri takas için bir oran belirlemeye çalışıyor - Dünyaİşte CIA ve Mossad şeflerinin odaklandığı ayrıntıMoskova-Kiev hattında ipler geriliyor! Ukrayna, Rus donanmasına ait iki gemiyi vurdu - DünyaUkrayna, Rus donanmasına ait iki gemiyi vurduGazze'de tüyleri diken diken eden görüntü! İsrail'in yıktığı camilerden ezan sesleri yükselmeye devam ediyor - DünyaGazze'de tüyleri diken diken eden görüntü
Sonraki Haber Yükleniyor...