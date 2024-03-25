İsrail, Gazze'de vahşetin her türlüsünü deniyor... Ya aç kal ya da öl!

İsrail’in, ramazanda açlığa esir ettiği Gazzeliler, temiz suya da ulaşamıyor. İnsanlar, 2 litre içme suyu almak için saatlerce kuyrukta bekliyor.

Ramazan ayında saldırılarını daha da artıran katil İsrail, dün yine hem sivil yerleşim yerlerini hem de hastaneleri vurmaya devam etti. Son yaşanan saldırılar ile birlikte ölü sayısı 32 bin 226’ya ulaştı. İsrail, bir taraftan bölgede katliamlarına devam ederken diğer yandan da yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi kıtlığa sürükledi.

YA AÇ KAL YA DA ÖL!

Bir tarafta açlık, diğer tarafta İsrail saldırılarına hedef olma seçenekleri arasında kalan Filistinliler gelen yardımlara ulaşmak için ölümle açlık arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyor.

REFAH SUSUZLUKTAN KIRILIYOR

Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Barghouti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 560 Gazzelinin gıda ve insani yardım beklerken İsrail güçlerince öldürüldüğünü açıkladı. İsrail’in her an saldırması beklenen Refah ise, susuzluktan kırılıyor. Refah’a üç günde bir iki saat su veriliyor, onda da şanslı olanlar suya ulaşabiliyor.

BİBİ ESCOBAR

Tel Aviv’de binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’ya istifa ve erken seçim çağrısı yaptı. Protesto alanında göstericiler Netanyahu’nun yüzünün kanlı olduğu pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler ise, Kolombiyalı suç örgütü elebaşı Pablo Escobar’ın fotoğrafıyla Netanyahu’nun resmini kolajladıkları “Bibi Escobar” yazılı dövizler ile eylem yaptı. Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bazı gösterici ve polislerin yaralandığı bildirildi.