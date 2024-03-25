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Haberler > Dünya > BM'nin Gazze kararına Türkiye'den ilk açıklama: "İsrail gereğini bir an evvel yerine getirmeli"

BM'nin Gazze kararına Türkiye'den ilk açıklama: "İsrail gereğini bir an evvel yerine getirmeli"

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BM&#039;nin Gazze kararına Türkiye&#039;den ilk açıklama: &quot;İsrail gereğini bir an evvel yerine getirmeli&quot;

Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ateşkes kararı onaylanmasına Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, söz konusu adımın 'olumlu' olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması kararını kabul etti. ABD'nin İsrail'in tehditlerine rağmen veto yerine çekimser kalması karara damgasını vurdu. Karara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Söz konusu adımın 'olumlu' olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İsrail bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmeli" dedi.

BM'NİN ADIMI OLUMLU, İSRAİL KARARIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİ

BMGK'de kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan 2728 (2024) sayılı karar hakkındaki soruya yazılı cevap veren Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

"BM Güvenlik Konseyi'nin, ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir"

Keçeli, Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırdı.

Düzenleyen:  - Dünya
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