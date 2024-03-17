Bolivya'da yağmur mevsimi 52 kişiyi canından etti, çok sayıda kayıp var!

Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı seller son 3 ayda 52 kişinin ölümüne sebep oldu. Ulusal basında çıkan haberlerde ölü sayısının daha fazla olduğu yer alırken, çok sayıda insanın da kaybolduğu bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'yı şiddetli yağışlar vurdu. Sel felaketi beraberinde can kayıplarını da getirdi. Ulusal basında çıkan habere göre, başta La Paz olmak üzere birçok kentte etkili olan yağışlar çok sayıda can kaybına ve hasara yol açtı.

52 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ DE KAYIP

Ülkede yağmur mevsiminin başladığı yıl başından bu yana 52 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

50 BİNDEN FAZLA İNSANI ETKİLEDİ

Yetkililerce yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.