Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Brezilya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü, 45 yaralı

Brezilya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü, 45 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya&#039;da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü, 45 yaralı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir'de peş peşe depremler! AFAD ilk verileri duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kazanan Türk dünyası olacak! Zengezur koridoru Süveyş öneminde - DünyaKazanan Türk dünyası olacakSDG için yolun sonu göründü! Suriye’de son kozlarını oynuyor, operasyon geliyor - DünyaSDG için yolun sonu göründü!Euroya geçiş küçük işletmeciyi vurdu! Yazar kasa işlemleri 140 euroya kadar çıktı, esnaf mağdur oldu - DünyaEuroya geçiş küçük işletmeciyi vurdu!Irak kararını verdi! "Tüm silahlı gruplara son verilecek" - DünyaIrak kararını verdi! "Tüm silahlı gruplara son verilecek"Çin'de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 22'ye yükseldi - DünyaSel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 22'ye yükseldiİsrailli çeteler Gazze'ye insani yardım götüren tırları yağmaladı! - Dünyaİsrailli çeteler 83 insani yardım tırını yağmaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...