Brezilya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü, 45 yaralı
Kaynak: Anadolu Ajansı
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
