Bu köyde renkler yasaklandı! Kapı boyası bile suç sayıldı!

İngiltere’nin Cotswolds bölgesindeki Snowshill köyü, Bridget Jones’un Günlüğü filmindeki romantik sahnelerle tanınıyordu.

Ancak bu kez köy, filmlerden değil, renk yasağıyla gündeme geldi.

Yerel yönetim, köyün tarihi dokusunu koruma gerekçesiyle modaya uygun siyah kapıları, parlak renkli pencereleri ve modern verandaları yasakladı.

Artık köyde modaya uygun siyah kapılar, renkli pencereler ve verandalar yasak. Ev sahipleri, evlerinin dış cephesinde en küçük değişiklik yapmak istediklerinde bile belediyeden izin almak zorunda.

"KÖY İKİYE BÖLÜNDÜ

Cotswolds’un kartpostal güzelliğindeki bu köyünde, küçük bir grup sakinin "geleneksel görünüm bozuluyor" şikâyetiyle başlayan tartışma büyüdü.

Bazı köylüler, siyah kapıların ve plastik çerçevelerin köyün tarihi havasını yok ettiğini savunurken; diğerleri yeni yasaları “çılgınca ve gereksiz” buluyor.

Yeni düzenleme kapsamında, evlerin ön cepheleri sadece “Cotswolds Yeşili” ya da beyaz renkle boyanabiliyor.

"PARAYLA GÜZELLİK KORUNMAZ"

Emekli inşaat mühendisi Robert Miller, “Hayatım boyunca burada yaşadım, ama artık her şey turistik hale geldi. Cotswolds, bir tema parkına döndü” diyerek köyün hızla değişen yapısına dikkat çekti.

Bir diğer sakin, Stuart Allen, yeni kuralların ekonomik yük getirdiğini söyledi: