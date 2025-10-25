Bu köyde renkler yasaklandı! Kapı boyası bile suç sayıldı!
İngiltere’nin Cotswolds bölgesindeki ünlü Snowshill köyü, sıra dışı bir kararla gündemde. Yerel yönetim, köyün tarihi dokusunu korumak için siyah kapıları, parlak renkli pencereleri ve modern verandaları yasakladı.
İngiltere’nin Cotswolds bölgesindeki Snowshill köyü, Bridget Jones’un Günlüğü filmindeki romantik sahnelerle tanınıyordu.
Ancak bu kez köy, filmlerden değil, renk yasağıyla gündeme geldi.
Yerel yönetim, köyün tarihi dokusunu koruma gerekçesiyle modaya uygun siyah kapıları, parlak renkli pencereleri ve modern verandaları yasakladı.
Artık köyde modaya uygun siyah kapılar, renkli pencereler ve verandalar yasak. Ev sahipleri, evlerinin dış cephesinde en küçük değişiklik yapmak istediklerinde bile belediyeden izin almak zorunda.
"KÖY İKİYE BÖLÜNDÜ
Cotswolds’un kartpostal güzelliğindeki bu köyünde, küçük bir grup sakinin "geleneksel görünüm bozuluyor" şikâyetiyle başlayan tartışma büyüdü.
Bazı köylüler, siyah kapıların ve plastik çerçevelerin köyün tarihi havasını yok ettiğini savunurken; diğerleri yeni yasaları “çılgınca ve gereksiz” buluyor.
Yeni düzenleme kapsamında, evlerin ön cepheleri sadece “Cotswolds Yeşili” ya da beyaz renkle boyanabiliyor.
"PARAYLA GÜZELLİK KORUNMAZ"
Emekli inşaat mühendisi Robert Miller, “Hayatım boyunca burada yaşadım, ama artık her şey turistik hale geldi. Cotswolds, bir tema parkına döndü” diyerek köyün hızla değişen yapısına dikkat çekti.
Bir diğer sakin, Stuart Allen, yeni kuralların ekonomik yük getirdiğini söyledi:
“Penceremi değiştirmek için 450 sterlin ödemem gerekiyor. Bu yüzden insanlar artık bakım yapmaktan kaçınacak.”
Yeni kurallara göre:
Evlerin dış cepheleri, kapıları ve pencereleri için sadece beyaz veya Cotswolds Yeşili renkleri kullanılabilecek.
Bahçelerde değişiklik, çit ekleme, garaj yolu yenileme veya veranda yapımı için planlama izni alınması gerekecek.
Parlak renkler, özellikle siyah, kırmızı ve mavi tonlar kesinlikle yasak.