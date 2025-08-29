Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Türkiye'den o köy listede yerini aldı

Unforgettable Travel Company tarafından yapılan yeni bir araştırmada, dünyada mutlaka görülmesi gereken köyler listelendi. Yayımlanan listede Türkiye’den de bir köy yer alırken, bu köyün sıralamadaki yeri dikkat çekti.

Doğayla iç içe olmak ve geleneksel hayatı yakından deneyimlemek isteyen seyahat tutkunlarının rotaları yeniden köy ve kırsal alanlara yöneldi. 

''MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN KÖYLER LİSTESİ'' YAYIMLANDI

Tarihin eşsiz güzelliklerini en doğal haliye barındıran rotalar şehir hayatının yorucu temposundan uzaklaşmak isteyenler için günden güne daha fazla ilgi görürken, Unforgettable Travel Company, 2025 yılında mutlaka görülmesi gereken 50 köyü açıkladı.

Seyahat alanında uzman isimler tarafından hazırlanarak Forbes’te yayımlanan bu özel liste, eşsiz doğa manzaralarına sahip, tarihin izlerini taşıyan ve doğal hayatla iç içe olma imkanı sunan köylerden oluşuyor.

TÜRKİYE'DEN DE BİR KÖY YER ALIYOR

Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan köylerin yer aldığı listede, Türkiye’den de bir köy kendine yer bulabildi. 
Listede öne çıkan köyler, sadece doğal güzellikleriyle değil; yerel halkı, geleneksel mimarisi ve tarihi atmosferiyle de dikkat çekiyor. Her biri, dünyanın dört bir yanından gezginlerin keşfetmek isteyeceği eşsiz destinasyonlar arasında yer alıyor.

DÜNYADAKİ EN GÜZEL KÖYLER

Dünyadaki en güzel köyler şu şekilde listelendi:

  1. Bibury – İngiltere
  2. Hallstatt – Avusturya
  3. Reine – Norveç
  4. Giethoorn – Hollanda
  5. Gásadalur – Faroe Adaları
  6. Oia – Yunanistan
  7. Bourtange – Hollanda
  8. Kotor – Karadağ
  9. Shirakawa-go – Japonya
  10. Batad – Filipinler

Listenin 40. sırasında ise Kapadokya’nın kalbinde yer alan Ortahisar köyüne yer verildi. Tarihi taş yapıları, doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla listenin dikkat çeken noktalarından birinde yer alan Ortahisar, hem görsel zenginliği hem de doğal atmosferiyle bu prestijli listede Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

