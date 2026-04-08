Güney Asya ülkesi Butan Krallığı, modernleşmeye kendi kurallarıyla meydan okuyarak topraklarında trafik ışığı barındırmıyor. 1995 yılında kurulan ışık sistemini halkın talebiyle bir günde söküp atan ülkede; trafik makine disipliniyle değil; sürücü, yaya ve doğa arasındaki sessiz bir anlaşmayla ilerliyor.

Güney Asya'da denize kıyısı olmayan Butan Krallığı, geniş karayolu ağına ve başkentteki araç yoğunluğuna rağmen trafik ışığı olmayan tek ülke olarak yeniden gündeme geldi.

24 SAATTE TRAFİK IŞIKLARI SÖKÜLDÜ

Süreç; 1995 yılında başkent Thimphu’da ilk kez kurulan trafik ışıklarının yerel halk tarafından 'Yersiz, mekanik ve ruhsuz' olarak nitelendirilmesiyle şekillenmiş. Trafik ışıklarının toplumsal dokuya uyum sağlamadığı gerekçesiyle eleştirilmesinin ardından, halkın bir makine yerine insan etkileşimini talep etmesiyle birlikte kurulan sistem sadece 24 saat sonra sökülmüş.

BUTAN'DA NEDEN TRAFİK IŞIĞI YOK?

Gelişmelerin ardından trafik ışıklarının yerine trafik polisleri getirildi; bu polisler için de küçük kulübeler konuldu. Polisler, bu kulübelerden el hareketleriyle trafiği yönlendiriyorlar.

Hatta bu trafik görevlileri, hassas hareketleriyle bir sanat formuna benzetilen ikonik figürler haline geldi. İnsan gücüne dayalı trafik yönetimine güvenme kararı, Butan'ın modern kolaylıklardan ziyade mutluluğu, insani dokunuşu ve kültürel korumayı önceliklendiren daha geniş felsefesini ortaya koyuyor. Ayrıca, ülkenin hızlı modernleşme yerine Gayri Safi Milli Mutluluğa (GNH) verdiği önemle de örtüşüyor.

Aynı zamanda bu karar; çevresel sürdürülebilirlik, yayalara saygı ve kültürel miras gibi Butan değerlerini de ortaya koyuyor.

Bu ülkede ne trafik ışığı var, ne de korna sesi... Modern dünyaya meydan okuyorlar

SÜRÜCÜ-YAY-DOĞA ETKİLEŞİM İÇİNDE

Bu yaklaşımla; sürücüler, hızla geçip gitmek yerine çevreleriyle ve etraflarındaki insanlarla etkileşime girmiş oluyor. Karbon ayak izini en aza indirerek ve doğayla da daha düşünceli bir etkileşimi teşvik ederek çevreye duyulan derin saygıyı gösteriyor.

Bu ülkede ne trafik ışığı var, ne de korna sesi... Modern dünyaya meydan okuyorlar

BUTAN KRALLIĞI TRAFİK KURALLAR

Bu ülkede trafik birçok ülkede olduğu gibi soldan akıyor, direksiyon aracın sağ tarafında bulunuyor. Ülkedeki birçok noktada hız sınırları 30-50 km/saat arasında. Hızlı araç kullanmak ülkenin zorlu coğrafyası nedeniyle de çok tercih edilmiyor.

Kaleler, manastırlar, okullar ve hastanelerin çevresinde korna çalmak yasak. Yola aniden hayvanların çıkabilme ihtimali ise her sürücünün göz önünde bulundurması gereken bir etken.

Ülkede gündüz bile olsa, araç kullanırken farlar açılıyor. Ayrıca bazı güzergahları kullanmak ise güvenlik iznine tabi tutulmuş.

