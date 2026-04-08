ABD ve İran arasında kabul edilen 15 günlük ateşkes kararı İsrail'i karıştırdı. Netanyahu ilk açıklamasında destek mesajı verirken, İsrail basınında "Trump'ın kararı bizi şaşırttı. Her şeyin sonuçlanmış gibi göründüğü son anda yeni bilgiler aldık" ifadeleri yer aldı. Muhalefet lideri Lapid ise "Tarihimizde böylesine bir siyasi felaket hiç yaşanmamıştı. Ulusal güvenliğimizin temelini ilgilendiren kararlar alınırken İsrail masada bile yoktu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

"TRUMP, BİZİ ŞAŞIRTTI"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkes kararının kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

"Trump'ın kararı bizi şaşırttı. Her şeyin sonuçlanmış gibi göründüğü son anda yeni bilgiler aldık." ifadelerini kullanan İsrailli yetkili, buna karşın İsrail'in ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

NETANYAHU "LÜBNAN'I KAPSAMIYOR" DEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

İSRAİL MUHALEFETİ TEPKİLİ: MASADA YOKTUK

İsrail muhalefeti ise ateşkes kararına tepki gösterdi. İsrail Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, "Tarihimizde böylesine bir siyasi felaket hiç yaşanmamıştı. Ulusal güvenliğimizin temelini ilgilendiren kararlar alınırken İsrail masada bile yoktu" ifadelerini kullandı.

"ZARARI ONARMAMIZ YILLAR OLACAK"

Lapid, sözlerini şöyle sürdürdü: "Netanyahu siyasi olarak başarısız oldu, stratejik olarak başarısız oldu ve kendi koyduğu hedeflerin tek birine bile ulaşamadı. Netanyahu’nun kibri, ihmalkarlığı ve stratejik planlama eksikliği nedeniyle verdiği siyasi ve stratejik zararı onarmamız yıllar alacak." dedi.

